Пандемия коронавируса серьезно ударила по многим отраслям жизни общества, проверив на прочность не только мощности медицины в Алтайском крае, но и экономику региона.Многомилионные потериОдной из наиболее пострадавших отраслей экономики стала туристическая сфера. В Алтайском крае она и так до сих пор находится не в самом лучшем состоянии, а в этом году провал оказался значительный. Поток туристов в регион сократился на 40% - до 1,3 млн человек за сезон. К сравнению, в благополучном 2019-м было 2,2 млн человек.– После возобновления деятельности, начиная с конца июня, турбизнес фиксировал повышенный спрос на отдых в Алтайском крае. Однако это не позволит восполнить месяцы простоя в этом году, – говорит начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.В финансовом выражении объем оказания платных услуг сократился на 1,3 млрд рублей. И все это даже с учетом того, что после снятия ограничений свободных мест размещения в Алтайском крае и соседней Республике Алтай минувшим летом практически не было.Хорошую загрузку на данный момент показывают и санатории Белокурихи. По итогам полного года они еще могут поправить свое финансовое положение, но это не сравнимо с прошлым годом.Рост летальной статистикиСтатистика коронавируса за минувшие сутки тоже показана не самую лучшую динамику. Зарегистрировано 212 новых случаев инфицирования: Барнаул – 65, Бийск –19, Рубцовск – 18, Заринск – 9, Алейск – 8, Новоалтайск – 7, Локтевский и Первомайский районы – по 6 заболевших, Белокуриха, Рубцовский, Троицкий, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Змеиногорский, Тальменский район – по 4 заболевших, Яровое, Благовещенский, Волчихинский, Каменский, Ключевский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Завьяловский, Новичихинский, Советский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Залесовский, Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Петропавловский, Ребрихинский, Смоленский, Топчихинский районы – по 1 заболевшему.Таким образом, общее число зараженных за все время наблюдения составило порядка 32,5 тысяч человек. Из них выздоровели чуть менее 29 тысяч. На сегодня продолжают лечение в ковидных госпиталях больше двух тысяч пациентов с положительным тестом и больше тысячи с вирусной пневмонией.- Количество тяжелобольных – 423, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 130, - добавляют в оперштабе.Дома наблюдаются полсотни бессимптомных вирусоносителей, а также почти 800 больных с пневмонией.Скончались за все время наблюления 1516 человек, из них за последние сутки 17 и все кроме одного от COVID-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод гнетом пандемии: по итогам 2020 года турпоток в Алтайском крае снизился на 40%По итогам 2020 года туристический поток в Алтайском крае снизился на 40%. Причина тому – ограничения, которые были введены из-за пандемии (подробнее)