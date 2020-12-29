По итогам 2020 года туристический поток в Алтайском крае снизился на 40%. Причина тому – ограничения, которые были введены из-за пандемии. О том, как туротрасли удалось выжить, во время пресс-конференции 29 декабря рассказал начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.Заметные потериКоронавирус серьезно повлиял не число отдыхающих в Алтайском крае. Сфера туризма была отнесена к наиболее пострадавшим отраслям экономики России. Потери особенно ощутил на себе сегмент, работающий с иностранными туристами. В целом по оценкам экспертов, в России турпоток упал на 35-40%. В Алтайском крае он снизился на 40%: в прошлом году регион посетили 2,2 млн человек, а в этом – всего 1,3 млн– После возобновления деятельности, начиная с конца июня, турбизнес фиксировал повышенный спрос на отдых в Алтайском крае. Однако это не позволит восполнить месяцы простоя в этом году, – сказал Евгений ДешевыхЗа 11 месяцев этого года объем платных услуг в сфере туризма снизился на 1,3 млрд рублей в сравнении с таким же периодом 2019 года. Разница составила – 27%. При этом сейчас фиксируют хорошую загрузку санаториев Белокурихи. Они заполнены практически на 100%. Это дает надежду сократить разницу в доходах, но, скорее всего, незначительно.Какую поддержку получает бизнесНа федеральном уровне в связи с пандемией для представителей турбизнеса было предусмотрено более 30 видов различной господдержки, в том числе финансовой. Всего турбизнесу Алтайского края правительство оказало поддержку на сотни миллионов рублей. В частности, речь идет про прямые финансовые субсидии в объеме 66 млн рублей, беспроцентные кредиты на выплату зарплат на сумму более 80 млн рублей.Стала популярной и такая форма поддержки как кредиты под 2% годовых для восстановления бизнеса. По этому направлению выделили 580 млн. Хорошим подспорьем были и различные гранты и субсидии, получили более 20 млн.По словам Дешевых, становлению отрасли также способствовали чартерные программы, кэшбэк. Кроме того, формы поддержки разработали на уровне региона. Перераспределили средства: общий объем помощи увеличили в 4,5 раза. В частности, речь идет про компенсации на оплату электроэнергии, затрат по аренде офисов, проведение различных профилактических мероприятий из-за ограничений. Региональную поддержку получили 77 субъектов на сумму более 11,5 млн рублей.–Убежден, что и своевременно принимаемые решения о возобновлении деятельности отрасли в этом году и оказанный объем господдержки позволяют бизнесу выдерживать этот удар, – добавил начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности.Ситуация в санаторияхВсего в Алтайском крае есть 41 санаторий, сейчас работают 32 из них. Ожидается, что средняя доходность будет меньше, чем в прошлом году. Она не превысит 70% показателей 2020 года. Несмотря на сложную ситуацию, санатории сохранили штат сотрудников.Есть и другие положительные изменения: пандемия дала новый опыт работы в кризисных условиях. Изменился контингент отдыхающих, он стал более требовательным. Также санатории расширили линейку услуг и разнообразили туристические продукты.ВыстоялиЕвгений Дешевых подчеркнул, что в Алтайском крае не произошло массового закрытия турпредприятий. Небольшое количество организаций приостановило свою деятельность. В общем количестве это не более 5-7% субъектов турбизнеса.На сегодняшний день число региональных туроператоров составляет 56, в начале года было 53.– По причине коронавируса не закрылся ни один санаторий. Работа по открытию и модернизации существующих объектов турбизнеса продолжается. Обновляют объекты размещения в Алтайском, Кулундинском, Михайловском и других районах, – сказал Евгений Дешевых.Он добавил, что также заметные работы провели на Бирюзовой Катуни, игорной зоне, туркластере «Белокуриха Горная».Напомним, мы сообщали, как турбизнес Алтайского края работал летом и сколько турбаз принимали гостей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.Ранее мы сообщали, что Алтайский край готов стать частью глобального проекта «Великая Северная экспедиция Беринга» – самого протяженного турмаршрута мира. Для гостей и жителей региона сделают бесплатные аудиогиды, также удивят «Кухней Беринга» – лучшими блюдами, которыми раньше питалась команда мореплавателей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧуйский тракт станет пилотным маршрутом для автомототуризма и караванингаРазвивать это направление в Алтайском крае намерены также на трассе А-322 (подробнее)