Известный фитнес-тренер и блогер Василий Смольный рассказал подписчикам о продолжении истории настоящего новогоднего чуда. Не так давно он заметил профиль жительницы Барнаула в Тик-Ток, где она рассказывала о своей непростой жизни с серьезным заболеванием. Чтобы ей помочь, он организовал сбор подарков и средств. Накануне блогер выполнил свое обещание и все же прилетел в краевую столицу.Судя по странице Василия Смольного, он прилетел в город 28 декабря. Все подарки привезти не удалось, но он пообещал, что они уже скоро будут в Барнауле: «Питерские уже в пути, Москва пока что комплектуется».В нашем городе Смольный пробыл всего один день, маленькое алтайское путешествие он снимал на видео и опубликовал на своей странице сегодня, 29 декабря. На видео попала и главная героиня, ради которой все это организовывалось.- Краевой кризисный женский центр в городе Барнаул. Сейчас девчонки временно живут здесь, пока мы все вместе не найдем для них что-то другое… Домой возвращаться им точно нельзя, - рассказал Василий Смольный на своей странице в инстаграме.Также он добавил, что еще предстоит «решить вопрос с социализацией» девушки и её сестры. Сейчас их учат готовить, дальше помогут с планированием финансов, чтобы они могли «заниматься своим бытом, делать покупки и так далее». Тем временем, блогер и неравнодушные люди будут подыскивать их комнату.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРастрогавшую известного блогера девушку из Барнаула перевезли в социальную гостиницуРанее она рассказала об ужасных бытовых условиях (подробнее)