2020 год породил столько мемов, что становится ясно, год был ужас, сложный, но даже в нем есть свои плюсы. Мы попросили рассказать об итогах известных жителей региона.Душевный порывСергей Писарев, директор барнаульского зоопарка:- С одной стороны, это был трагический год, ушло много талантливых людей. А с другой - полный переворот сознания. Мы с достоинством пережили это время. Несмотря на то, что зоопарк был закрыт, наши животные не голодали ни дня – мы планируем свою деятельность всегда, чтобы был какой-то резерв. И его нам хватило. Мы не собирались ни у кого ничего просить, но просто не ожидали, что когда только нас закрыли, люди сами стали предлагать, нести помощь, появились волонтеры, которые стали собирать и привозить продукты питания. Появилось огромное количество предпринимателей, которые откликнулись и повезли корма, сено, мясо, фрукты. В этом плане наши люди еще раз доказали, что в экстремальных ситуациях умеют откликаться. Честно скажу, я был тронут всем этим. Был случай, который запомнился больше всего – позвонил парень, он занимается разведением кур. Он дал 3 тысячи цыплят, представляете, для того, чтобы мы смогли прокормить своих животных. И буквально через два дня у него сгорает дом! Я естественно снял деньги со своей личной карты и перечислил ему за то, что он так по-доброму к нам отнесся. За добро нужно платить добром. Поэтому теперь стараюсь откликаться на все. Раньше тоже помогал, но сейчас даже как-то болезненно отношусь, если у кого-то беда.Елена Безрукова, министр культуры региона:- Впервые за историю учреждения культуры практически полгода не работали со зрителем и посетителем. Возобновили нормальную деятельность, пусть и со своими особенностями, только осенью. В чем-то мы переориентировались – библиотеки и музеи, наконец-то, смогли позаниматься своими фондами. Театры и концерты перешли больше в репетиционную форму, кто-то пытался делать мастер-классы, работать в онлайне. Из важных итогов года – мы выполнили задачи по нацпроекту. Нам выделили больше 100 млн рублей. На эти деньги мы завершили капитальный ремонт большого дома культуры в Родино. Наиболее мощное вливание было в музыкальные школы. Было столько эмоций – мы десятилетиями не получали такого оснащения, как в этом году. Нам важно, чтобы было культурное предложение для жителей Алтайского края, чтобы наши учреждения и люди были в нормальной творческой форме, чтобы этот процесс не останавливался. Для продолжения культурной жизни нам важно работать хоть на какое-то количество зрителей.Предмет гордостиСергей Акопян, директор Алтайской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени Героя Советского Союза К. Г. Павлюкова:- Есть чему радоваться и чем гордиться – у нас в этом году был самый большой за последние годы выпуск – 116 воспитанников. Из них больше ста поступили в высшие учебные заведения. Половина ребят пошли учиться в военные вузы. Ну и, конечно, ЕГЭ сдали выше среднего, и это притом, что всех отправили по домам с марта, но парни серьезно отнеслись к вопросу. Честно скажу, год был сложный, у меня половина сотрудников переболели ковидом, слава богу, все живые. Ну и удаленка тяжело далась, уровень дисциплины ребят снизился – столько времени-то дома просидеть. Радует, что с 10 января будем учиться очно – ну что это за онлайн-образование или выпускной по удаленке! Хорошо клятву провели очно, хоть и в ограниченном кругу – без родителей, только дети и сотрудники.Услышали друг другаАлексей Перфильев, министр спорта Алтайского края:- Достижений в этом году много. Нам удалось достучаться до федерального уровня, чтобы работникам спорта сделали сопоставимые условия с работниками образования. Мы отставали по трем показателям: доплаты, дополнительный отпуск и возможность получать социальное жилье. Результаты мы увидим уже в следующем году. Второе – инфраструктура, понятно, что она требует значимых вложений. Только задумайтесь - нам удалось в 18 раз увеличить финансирование федерального уровня – на эти деньги у нас появятся пять футбольных полей, хоккейные коробки, в начале года запланировано строительство четырех объектов, один из которых недострой.Из спортивных достижений я бы выделил девчонок-волейболисток и пацанов-хоккеистов. По итогам сезона, который закончился весной, наши девочки завоевали серебро, хоккеисты – бронзу. Можно по-разному относиться, но статистика вещь упрямая: серебро и бронза есть, а раньше не было. Свое слово еще не сказали баскетболисты и теннисисты. Для меня самое главное, что коронавирусная беда свела и объединила нас с фитнес-сообществом. Мы, по большому счету, не очень друг о друге знали. Сложное время. Сначала друг другу все высказали. А потом объединились и подали хороший пример и другим отраслям. Нам удалось выработать новый механизм работы – сегодня общим достижением считаю то, что у нас работает 214 объектов, которые полностью выполняют рекомендации Роспотребнадзора и являются правильным примером совместной работы бизнес и власти.Владислав Вакаев, руководитель «Алтайского фонда имущества»:- Не буду оригинальным, год был непростой, но если взять отдельную точку на карте – парк «Изумрудный» – там произошел прорыв. В этом году в «Изумрудном» навели порядок, высадили несколько сотен деревьев, сделали освещенную дорожку для велосипедистов и пешеходов, установили камеры, чтобы сделать место более безопасным. Мы разработали проект и начали развивать парк как современное общественное пространство, провели в нем ряд интересных событий. Сами помните, «Изумрудный» был болевой точкой города, вопрос долго не могли решить, главное достижение года – мы смогли найти формат взаимодействия между властью и горожанами, наработали опыт и технологии, которые могут быть использованы при возрождении других парков Барнаула и города. А что касается личного, из самых ярких впечатлений поездка в Петербург. Там я был по семейным вопросам, но нашел время посмотреть парки культурной столицы нашей страны. Надеюсь, этот опыт поможет и наш парк сделать чуточку удобнее для людей. Еще почти дописал книгу о перспективах развития Барнаула, опубликую ее уже вначале следующего года!