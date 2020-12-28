Согласно последним новостям о коронавирусе в Алтайском крае, по данным на 29 декабря 2020, Алтайский край перешагнул новый порог по умершим – число погибших превысило 1,5 тыс. человек.Общее число заболевших составило почти 32,5 тысяч человек, из них 28,5 тыс. выздоровели. Таким образом, на лечении сейчас находятся порядка 2,1 тыс. человек.Сейчас на лечении находятся более 1,1 тыс. человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 424, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 127. Минздравом края развернуто 4 523 койки, к кислороду имеют подключение 2557, с ИВЛ – 456, резервных – 1263, сообщает оперативный штаб.Из общего числа пациентов у 9,2 тысяч болезнь переросла в пневмонию, основная масса - более 16 тысяч человек – перенесли ковид в виде ОРВИ, в 7 тыс. случаев наблюдался бессимптомное течение.В предстоящие праздники больным с коронавирусом напоминают, что они могут получить лекарства при обращении в поликлинику.Если в праздники вы почувствуете себя плохо, то алгоритм такой же как и раньше: первым делом вызываете врача из поликлиники. Если же ситуация сложная, к примеру, высокая температура (39-40 градусов), то в этом случае следует вызывать скорую помощь.Читайте такжеГрафик работы поликлиник, больниц и травмпунктов в праздничные дни - 2021 в БарнаулеБольнично-поликлинический комплекс Барнаула готовится к работе в праздничные дни 2021 года. Графики дежурств уже составлены (далее)