24 декабря состоялось выездное заседание попечительского совета Алтайского государственного технического университета. На этот раз рабочая встреча прошла на площадке ОАО «АНИТИМ» — предприятии, специализирующемся на производстве сельскохозяйственной техники.Место встречи выбрано неслучайно. Алтайский научный институт технологий машиностроение уже несколько десятилетий плодотворно сотрудничает с техническим университетом и в плане практической подготовки студентов во время прохождения производственных практик, и в плане трудоустройства выпускников.- Еще несколько лет назад промышленные предприятия испытывали острую нехватку именно в конструкторско-технических кадрах, так как эти профессии были непопулярны у молодежи. Последнее время тенденция меняется, в том числе и благодаря такому взаимодействию. Приходя на производственные площадки, студенты видят высокотехнологичное производство, достойные условия труда, возможные перспективы. В прошлом году мы приняли четырех выпускников технического вуза и готовы дальше трудоустраивать толковых, заинтересованных в профессиональном развитии ребят, — подчеркнул генеральный директор АНИТИМ Роман Пфаф.В числе молодых специалистов института Илья Тарутин. Он вспоминает, что на собеседование к руководству компании его пригласили, когда он учился на последнем курсе университета.— Из группы выбрали четверых человек, в том числе меня. Условия работы устроили, видно, что предприятие развивающееся, работа интересная, да и перспективы есть. Так что, получив диплом по специальности «Технические средства машиностроительного комплекса», не раздумывая пришел сюда. Конечно, были и другие варианты, но выбрал АНИТИМ. Практический опыт работы в студенческом конструкторском бюро помог мне быстро освоиться, но я понимаю — нужно постоянно учиться дальше и развиваться в профессии, — рассказал Илья.В будущем году АНИТИМ планирует открыть научно-технологический центр, который будет заниматься разработкой новых образцов техники и развитием технологий. Это направление, как отметил ректор АлтГТУ Андрей Марков, даст новые вектор для взаимодействия вуза и произведенного предприятия именно в научном направлении.— Одна из тем, которую сегодня обсуждаем на попечительском совете, как раз касается научного взаимодействия учебного заведения и промышленных предприятий Алтайского края. В этом году, несмотря на пандемию, вуз значительно увеличил портфель заказав на исследования, поступивших от компаний-партнеров. Создание в университете инжинирингового центра в области биологии, химии и машиностроения, которое запланировано на будущий год, позволит расширить спектр этой деятельности, — отметил Андрей Марков.На данные момент в попечительский совет входят 30 руководителей крупных предприятий края, но это далеко не все индустриальные партнеры, с которыми сотрудничает вуз. Студентов охотно принимают производственные компании не только Алтайского края, СФО, но и далеко за его пределами и, как правило, к окончанию учебного заведения, выпускники точно знают, где им предстоит работать.Анна КАМАЛОВА.