За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 216 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших превысило 32 тысячи. Тем временем число протестированных на ковид приближается к миллиону.Как сообщает региональный оперштаб, сегодня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным COVID-19 находятся 2149 человек. Там же лежат 1108 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с ковидом. На сегодняшний день в крае 429 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое. Из этого числа 129 человек подключены к аппаратам ИВЛ.Остальные пациенты лечатся дома. Таких насчитывается чуть меньше тысячи. Из них 86 человек бессимптомно болеют коронавирусом, 809 пациентов долечиваются дома с вирусной пневмониейТакже за прошедшие 24 часа в Алтайском крае скончались еще 15 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. В 13 случаях причиной смерти стал именно COVID-19. Число умерших стремительно приближается к 1,5 тысячам.По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за весь период пандемии в регионе скончались 1485 человек, все взрослые. Детской смертности среди зараженных коронавирусом в регионе не зарегистрировано. Коронавирус стал причиной смерти 830 случаях, в 655 установлены иные причины смерти.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жители Алтайского края попали в ТОП-5 по уровню недовольства властямиДоля негативных сообщений об алтайских властях составила 38% (подробнее)