Алтайский край сковали морозы. Температура за окном под -40. В соцсетях жители края устроили флешмоб фотографий термометров. В Барнауле показывает –36, в Бийске -37, в Камне-на-Оби -40. В селах и того хуже: в Новых зорях -43, в Санниково -44.Пока одни спамят снимками градусников, другие уверяют, что холод в Сибири – совершенно нормально и нечему тут удивляться. Некоторые горожане боятся, что могут остаться без тепла в такой лютый холод– Главное молитесь, чтобы не случился очередной прорыв, – написал комментарий в паблике «Инцидент Барнаул» подписчик Алексей.Одна такая коммунальная авария уже произошла вчера, 26 декабря, на ул. Горно-Алтайская. Без отопления остались десять частных жилых домов. Сейчас подачу тепла уже восстановили.В такую погоду лишний раз не хочется высовывать нос на улицу. Тем не менее, кто-то вынужден выйти из дома по работе или другим неотложным делам. Правда, находятся и те, кто по доброй воле вышел с утра на пробежку или предпочел сделать зарядку на улице.По прогнозам местных синоптиков, пик холода наступит ночью. С воскресенья на понедельник температура опустится до -35,-40 градусов, а местами по востоку похолодает до -46 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Алтайском крае ожидаются морозы до -46 градусовОсадков не предвидится (подробнее)