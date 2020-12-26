В Барнауле мужчина погиб, возвращаясь с корпоратива. 34-летний Александр Горбунов вышел с праздника, который отмечали по адресу ул. Балтийская, 24.В пятницу, 25 декабря, они с коллегами отмечали новый год. Домой он вышел около 9 вечера. До дома на Взлетной, 115 ему нужно было дойти всего каких-то три километра.Накануне резко похолодало, когда мужчина не пришел домой, его близкие забеспокоились и начали искать, попросили о помощи волонтеров. Они опубликовали его приметы:- Рост 170 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темные, седые. Носит усы и небольшую бороду. Был одет в темно-синюю шапку, сзади кожаный хлястик на кнопке, куртка цвет хаки, темно-синие джинсы. С собой телефон Xiaomi, два детских подарка, ключи от машины и квартиры, - говорится в ориентировке.А в субботу стало известно, что он погиб. Причина смерти не называется, не исключено, что он замерз.- Мой одноклассник. Очень хороший человек! Сашка, пусть земля будет тебе пухом! Соболезнования родным, - написала Наталья Ободенко.Искала мужаИстория тронула многих людей, оказывается, многие сталкиваются с подобными ситуациями.- Сама сегодня оказалась в подобной ситуации, муж был на корпоративе, вышел, стал звонить мне и говорить такси нет, замёрз очень, и тут сел телефон, мы поехали искать его, до 5 утра искали - безрезультатно. Написали заявление в полицию (парни молодцы, сразу начали искать по больницам) ближе к 7 муж вернулся и рассказал, что тел сел, вышел на дорогу, пытался остановить такси, никто не остановился! Хотя он прилично одет, тогда он понял, что замерзает, пошёл искать подъезд, там и переждал ночь. К чему я это? Сейчас время корпоративов, мороз, если вы видите идущего человека, остановитесь, предложите помощь, в конце концов вызовите полицию, если он пьяный, - пишет в комментариях к сообщению о смерти в группе «Инцидент Барнаул» Анастасия Мелентьева.- Мы сегодня ночью спасли жизнь замерзающему человеку. Просто лежал лицом в сугробе, пьяный, говорить не мог. Кое-как дозвонились в скорую, приехали минут через 20 и недовольные, типа пьют, а этим им приходится. Но забрали и на том спасибо. Полиция приехала почти через час, - пишет Анна Белослутцева.Не хотят вестиПо словам другой жительницы города, таксисты отказываются везти пьяных.- Вчера на Докучаева шла домой приблизительно около 11 вечера. Смотрю, парень поднимает другого парня и никак поднять его не может, сам падает. Я подошла и вижу, что тот, кто поднимает друга не так уж и пьяный, адекватно мыслит. А второй вообще даже не понимает, что происходит и никак не становится на ноги. А вокруг совсем ни одного человека. Я помогла поднять его и предложила вызвать такси, если нет денег, то я могу оплатить эти пару сотен. Но парень ответил, что у них деньги есть, просто таксисты отказываются их везти. Как довёл его домой при таком морозе, не знаю. Надеюсь, что всё хорошо у них. Парни так-то нормальные, судя по общению, опрятно одетые. Не похожи на опустившихся алкашей, - рассказала Валентина Баринова.