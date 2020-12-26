Наконец-то в Алтайский край пришли морозы, на которые возлагалось так много надежд. Предполагается, что холод может остановить распространение коронавируса. Это связывают не с тем, что холод может убить ковид, а со снижением активности людей – в лютый холод жители будут меньше контактировать друг с другом.Пока тенденция по заболеваемости оставляет желать лучшего. Общее число заболевших, по данным оперативного штаба на 27 декабря 2020 года, почти 32 тысячи человек. Умерли за время пандемии около 1,5 тысячи человек. Только за последние сутки скончалось 16 человек, выявлено 219 новых случаев. Есть и положительная тенденция, число выздоровевших сравнялось с числом заболевших, за сутки – 222 пациенты выписаны.- Минздравом края развернуто 4 523 койки, к кислороду имеют подключение 2557, с ИВЛ – 456. Резервных коек - 1 294. 86 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 810 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, - сообщает оперативный штаб.Из 31846 заболевших больше 9 тысяч перенесли пневмонию, почти 16 тысяч переболели ковидом в видео ОРВИ, в 7 тысячах случаев наблюдалось бессимптомное течение.