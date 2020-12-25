Ежедневно в Алтайском крае выявляют более 200 заболевших коронавирусом. Последние сутки не стали исключением. Положительный тест на COVID-19 получили 217 человек.Новые случаи заражения выявлены в десятках населенных пунктах региона. Больше всего, как обычно в Барнауле – 63 случая за 24 часа. На втором месте Рубцовск – 20 человек. Замыкает тройку лидеров Бийск с 17-ю нововыявленными случаями.По данным регионального оперштаба, на сегодняшний день на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 2178 человек. Также там лежат 1079 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.Сегодня в крае насчитывается 436 «тяжелых» пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 134. На данный момент остаются свободными 1266 койко-мест.На домашнем лечении находятся меньше тысячи человек. 97 из них болеют коронавирусом бессимптомно. У 780 пациентов диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19.Умерло за все время пандемии 1454 человек. За последние сутки скончались еще 13 пациентов. Все умершие с коронавирусом были взрослые, детских смертей в регионе за все время пандемии зафиксировано не было.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как пандемия повлияла на рынок труда Алтайского края и какую помощь получают безработныеБольшинство потерявших работу ранее трудились в сфере обслуживания и торговли, гостиничном бизнесе или были ИП (подробнее)