Алтайский край готов стать частью глобального проекта «Великая Северная экспедиция Беринга» – самого протяженного турмаршрута мира. Для гостей и жителей региона сделают бесплатные аудиогиды, также удивят «Кухней Беринга» – лучшими блюдами, которыми раньше питалась команда мореплавателей. Подробнее об этом рассказали инициатор проекта, член Русского географического общества Ильдар Маматов и преподаватель АлтГУ, кандидат географических наук , Вера Быкова.Места с историейВ начале XVIII века академический отряд из нескольких ученых исследовал Алтайского край. Это была часть «Великой Северной экспедиции», организованной Витусом Берингом. Исследователи сделали множество этнографических, ботанических и биологических открытий. Работа была тесно связана с горнозаводским производством.– Ученые команды Беринга открыли Сибирь для центральной России и Европы. В их дневниках появились одни из первых архивных свидетельства об острогах и заводах, о народах, живущих на Алтае. Мы, следуя традициям, формируем интерес к удивительным местам и историям Сибири. Это необычная синергия достигается тем, что ее создают путешественники, ученые и бизнес одновременно в нескольких регионах, – сказал Ильдар Маматов.Задумка авторов проекта в том, чтобы открыть туристам и местным жителям маршруты, которыми проходил отряд и территории, где он работал.– Когда в первый раз посещаешь Алтай, интересно и красиво все. Все туристы, уезжая от нас, говорят: «Как это прекрасно! Это место силы, хотим вернуть еще». Они возвращаются вновь и вновь, но получают практически ту же самую информацию. А когда мы приоткрываем страницы истории и культуры Алтайского края – это, безусловно, интересно всем, – поделилась Вера Быкова.Ильдар Маматов добавил, что можно и создавать легенды, заниматься мифотворчеством.– Сама по себе история может многим показаться скучной, а вот рассказы, связанные с находкой золота или серебра, поиском каких-то тайн, являются трендом, который увлекает многих путешественников, – сказал инициатор проекта.По стопам ученыхГостям и жителям Алтайского края предложат пройти по пути исследователей, используя аудиогиды, который сейчас создают. В будущем с ними можно будет прогуляться по историческим частям Барнаула, Бийска и Змеиногорска. Среди локаций туров — объекты, связанные с историей первой половины ХVIII века. Планируется, что позднее наиболее востребованные экскурсии переведут на английский, китайский и русский жестовый языки. Работу над одним из аудиогидов планируют закончить к марту. Его разместят на платформе izi.TRAVEL. Кроме того, готовят туры от профессиональных экскурсоводов и познавательные квесты.– На знакомые места можно будет взглянуть другими глазами и получить новую информацию. Неважно, будет рядом экскурсовод или воспользуетесь аудиогидом. Может прозвучать громко, но это приведет к личностному росту. Захочется рассказать другим людям, что Алтайский край не просто красивый и богатый, но и значимый в истории и развитии нашей страны, – пояснила Вера Быкова.Блюда, которые удивятЕще одна изюминка турмаршрута – «Кухня Беринга» — лучшие сибирские рецепты,вошедшие в рацион команды мореплавателей. В каждом из городов будет свое меню, за которое отвечают профессиональные шеф-повара. В Барнауле сможет удивить «Горная аптека», а в Бийске – «Калина красная».– Сложность в том, что первые поварские книги были изданы во второй половине XVIII века, а наша история, связанная с экспедицией, касается первой половины. Здесь мы применяем метод реконструкции и предполагаем, что могли есть наши предки, – поделился Ильдар Маматов.Исследователи были неприхотливы и питались калорийной пищей, особенно в холодное время года. В частности, это различное мясо и рыба, каши, травяные чаи и кисели.Что известно об экспедиции БерингаВеликая Северная экспедиция XVIII века охватила своими исследованиями северное побережье Евразии, всю Сибирь, Камчатку, моря и земли Тихого океана, берега Японии, открыла неведомые ученым и мореплавателям северо-западные берега Америки. Экспедиция длилась 10 лет (с 1733 по 1743 годы). За это время в ней участвовали около 3 тысяч человек. Сделали исследования и научные открытия в географическом, геологическом, физическом, ботаническом, зоологическом, этнографическом направлениях. Впервые была создана полная и подробная карта Российской империи.Великая Северная экспедиция - самый протяженный в мире турмаршрут.Проект состоит из серии образовательных маршрутов по 111 городам в 42 регионах России и 14 странах мира, сказано на сайте проекта.Идею глобального турмаршрута от Европы, через Новосибирскую область и до берегов Аляски поддержали Министерство культуры РФ, Ростуризм, Русское географическое общество и руководство 12 регионов Урала и Сибири.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧуйский тракт станет пилотным маршрутом для автомототуризма и караванингаРазвивать это направление в Алтайском крае намерены также на трассе А-322 (подробнее)