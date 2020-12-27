Гусь – пожалуй, главное блюдо на рождественском столе. Католики на днях уже отметили этот праздник, а православные только готовятся. Так что алтайские биологи и зоологи вовремя приготовили советы как правильно выбрать и приготовить гуся.- Гуси – это одни из первых одомашненных птиц. По разным источникам уже более трех тысяч лет назад в хозяйствах держали домашних гусей. Всегда эти птицы ценились за вкусное мясо, ценный жир, пух и перья. Уже позже гусей специально стали откармливать ради печени, из которой готовят всем известное блюдо фуа-гра, - рассказывает доцент кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологии АлтГУ, к.б.н. Татьяна Антоненко.По ее мнению, при выборе тушки, правильным будет брать его у проверенного продавца и желательно отказаться от порывов купить с рук на улице. Птица, как любой биологический продукт может быть опасным, он точно также мог болеть или получать неправильное питание.- Она также может стать и источником сальмонеллы. Поэтому берегите себя, и будьте здоровы! – добавляет Татьяна Викторовна.А вот как его правильно и самое главное вкусно приготовить, управлению информации и медиакоммуникаций рассказал профессор кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологии АлтГУ, д.б.н. Александр Мацюра.- В этом рецепте есть несколько секретов, или, проще говоря, обязательных моментов. Гуся надо на полдня положить мариноваться в холодильник, хорошо обмазав его солью, перцем, чесноком и соевым соусом. В состав начинки должны входить: лук, морковь, грибы, можно смешать капусту свежую и квашеную. Все это прежде надо слегка обжарить. После холодильника гуся следует обернуть фольгой и минут на 30-40 поставить в духовку, а уже потом подавать на стол, - советует Александр Владимирович.Также подойдет формат запекания в рукаве. Только тут есть одна хитрость – после того, как гусь будет готов, стоит разрезать рукам и оставить его в духовке еще минут на 10-15. Тогда на нем появится вкусная хрустящая корочка.А еще хозяйки рекомендуют выбирать гуся в зависимости от того, как именно вы хотите его приготовить: если просто зажарить, то подойдет молодая птица, около трех месяцев – она гораздо нежнее и быстрее запечется.Если же вы хотите нафаршировать гуся, то в этом варианте вам подойдет птица от шести месяцев.Возраст тушки можно отличить по лапкам – у более молодого они желтые с мягкими перепонками, а у «возрастной» - красноватые. Свежая птица не должна иметь пятен на коже, а при надавливании быстро возвращает прежнюю форму.Чтобы правильно рассчитать время приготовления, можно воспользоваться «калькулятором»: килограмм веса гуся умножить на 40-60 минут.