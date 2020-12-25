Сибирская генерирующая компания провела эфир-марафон с представителями пяти филиалов СГК, где они рассказали о результатах своей деятельности в уходящем, 2020 году, а также ответили на вопросы потребителей.Уникальный городНачали подведение итогов уходящего года с оценки работы компании в Рубцовске. Этот город стал первым в России, где было реализован проект по переходу ну «альтернативную котельную» и привлёкший таким образом большие инвестиции в теплоснабжение в 2018-2019 гг.- Мы планировали вложить в Рубцовск чуть более 2 млрд рублей, но в итоге у нас получилось 2,7 млрд. В том числе была установлена перемычка, соединяющая два контура. Она обошлась в 350 млн рублей, - рассказывает Игорь Лузанов, директор Алтайского филиала компании СГК. – Как известно, город Рубцовск состоит из южной и северной части. Между ними появилась перемычка. Помимо того увеличена мощность южной тепловой станции, построили два водогрейных котла. В целом, те планы, которые мы ставили перед собой, мы их реализовали.По его словам, все решения принимались очень быстро, потому что была опасность, что город может замерзнуть. Вся «стройка» проходила в сжатые сроки. Что-то было сделано сразу, а какие-то работы ведутся до сих пор.- Но в целом, программу мы выполнили, город живет спокойно, потребители удовлетворены, власть тоже успокоилась, ведь все знают, что на протяжении долгого времени, теплоснабжение Рубцовска было настоящей головной болью для них, - говорит Лузанов.Однако вместе с тем остается актуальной проблема горячей воды. В городе доставка ресурса для потребителей организована по тупиковой схеме. В итоге абоненты получают некачественный сервис, так как по факту горячая вода доходит уже прохладной. В СГК ищут варианты решения этого вопроса, но пока ощутимого результата не удалось получить.- Сумма инвестиций которая необходима для решения этой проблемы – около 1,3 млрд рублей. По сути дела, возле каждого дома надо установить индивидуальный тепловой пункт. Механизма привлечения таких инвестиций нет. Схожие проблемы есть во многих российских городах. Так что есть предположение, что будет изменено законодательство по этому вопросу, - добавляет специалист.Конечно, частично можно решить проблемы за счет средств на капитальный ремонт, но при этом 100% собственников жилья должны дать согласие на использование общего имущества. В реальной жизни – это очень сложно сделать.- В идеале это должны быть бюджетные средства, потому что механизма возврата инвестиций здесь нет. А делать систему за счет населения – тогда горячая вода будет просто «золотой», - поясняет Игорь Викторович.Переход на новую системуСледующий город Алтайского края, который готовится к переходу к ценовой зоне – это Бийск. Буквально со дня на день правительство РФ подпишет соответствующее распоряжение. Все согласования с администрацией города и края уже заключены. Параллельно СГК готовится к приемке активов.- Общая сумма вложений в систему теплоснабжения города планируется в размере 1,8 млрд рублей. Та программа, которая составлена для Бийска имеет несколько направлений, но больше она, скорее направлена на экологию, - говорит директор Алтайского филиала компании СГК. – Будем работать над повышением качества работ котельных, построим 18 новых модульных котельных, две газовых, переложим 35 километров теплосетей.По последнему пункту предстоит огромная работа, ведь после техногенной катастрофы, когда едва не произошла разморозка всей системы, огромная часть сетей была исполнена в надземном формате, а это не соответствует нормативам. Теперь компания СГК намерена привести все в норматив, то есть поместить трубопроводы под землю, как это должно быть.Ориентировочно физические работы начнутся после окончания текущего отопительного сезона. Проектные уже идут. В следующем году вложения составят около 0,5 млрд рублей.Не меньше двух недельВ Барнауле в следующем году тоже продолжится программа инвестирования. Это будет уже третий год, когда энергетики крупно вложатся в обновление теплового комплекса. Так в модернизацию теплоснабжения Барнаула вложат еще около полутора миллиардов рублей. В краевой столице переложат еще около 30 км теплосетей, займутся реконструкцией центральных тепловых пунктов, построят несколько газовых котельных и т.д.Первые результаты этой большой работы уже есть.- При том, что количество повреждений выросло, количество потребителей, которых мы при этом ограничили ресурсом, снизилось на 40%, - подчеркивает Игорь Лузанов.Еще один щепетильный вопрос, который не оставляет равнодушным ни одного жителя большого города – это летнее отключение горячей воды. По словам Игоря Лузанова, физически невозможно значительно сократить этот период. 5-7 дней длятся непосредственно гидравлические испытания. А все остальное время устраняются порывы. Вдобавок к этому в разы увеличились объемы перекладки коммуникаций, а это тоже время. Конечно, чем меньше порывов, тем меньше время отключения, но это не может быть меньше пяти дней. Таким образом, самое малое на что могут рассчитывать жители Барнаула - это две недели и пока, увы, не меньше.