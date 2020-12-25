В Барнауле задержали оружейника, который поставлял оружие на черный рынок. Арсенал из двух автоматов АКС-74, пистолетов «ПБ» и «ПМ», боеприпасов 49-летний барнаулец хранил дома. Экспертиза показала, что все изъятое оружие является боевым и пригодно для стрельбы.За четыре единицы оружия он хотел получить 500 тысяч рублей – это намного ниже средней цены на черном рынке. Говорят, мужчина не особо беспокоился о деньгах – для него был важнее сам процесс переделки оружия. Вместе с боеприпасами у него изъяли несколько глушителей.Мужчина переделывал охолощенное оружие (из него можно стрелять только холостыми) в боевое на токарном и сверлильном станках. По словам оперативников, задержанный оказался превосходным стрелком, но где он получил эти умения – не сообщается. При задержании он не оказывал сопротивления. Кстати, несколько лет назад в кузбасском Междуреченске задерживали такого же токаря-оружейника, но тогда это закончилось трагедией – он убил полицейского и ранил еще четверых. Полицейские подставились сами – они пришли на его квартиру после того, как он стрелял в своего начальника. Наверное, не ожидали, что он будет ждать по месту жительства, но стрелок занял удобную позицию и расстрелял сотрудников. Его убили при задержании.Что касается барнаульца, сейчас он в СИЗО. Полиция возбудила против него уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК и ч. 1 ст. 223 УК.Это не первый случай с оружием за последние дни. На днях пресс-служба ФСБ рассказывала о попытке продать промышленную взрывчатку. Ее хватило бы, чтобы «сложить» девятиэтажку.