Новогоднее чудо случилось! Жительница Барнаула Саша, которая тронула сердце известного фитнес-тренера и блогера Василия Смольного, обрела пусть временный, но дом, в котором тепло и уютно. Благодаря огласке тяжелой ситуации, на неё обратили внимание соответствующие органы.- Провёл эфир с Сашулькой ! У нее все хорошо. Их с сестрой забрали в социальную гостиницу, чтобы немного привести в порядок, отогреть и отмыть. И у нас есть немного времени, чтобы помочь им найти жилье. Предложили организовать сбор на комнату, которая стоит 450 тысяч. В целом, сумма довольно скромная, и я надеюсь, что мы ее быстро соберём, - рассказал Смольный в своем инстаграме.Также он добавил, что возвращаться девушкам обратно домой точно нельзя – отец и бабушка оказались не довольны тем, что девушки уехали из дома, пусть и без тепла, воды и других благ.Сейчас Саша и её сестра нашли подработку, к тому же на их счет приходит пенсия. С оплатой коммуналки им помогают, так что пока время для поиска дома есть. Всех неравнодушных призывают присоединиться.- Новогоднее волшебство сотворим? Перевод можно сделать на номер карты моей помощницы Наташи. Карта привязана к номеру +7 (985) 455-23-56, - обратился к подписчикам блогер.Напомним, Василий Смольный заметил Сашу в Тик-Токе, где она рассказывала о своей скромной жизни. Девушка страдает эпилепсией, из-за чего не может найти работу. Жила она с бабушкой, сестрой и отцом, который часто выпивает, что тоже сыграло роль на социализации молодой жительницы Барнаула. Блогер решил помочь девушке, собрал для нее подарки и деньги, и планирует лично привезти их в краевую столицу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогоднее чудо: популярный фитнес-блогер собрал подарки для девушки из БарнаулаВасилия Смольного тронули ролики, которые жительница краевой столицы размещала в соцсетях (подробнее)