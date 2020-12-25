Только с барнаульской пропиской! Аванс 3 млн рублей, плюс ежемесячная выплата 115 тыс. рублей. Всего-то нужно сесть в тюрьму на срок от 3 до 5 лет. Уже пару недель по чатам гуляет скрин объявления о поиске «козла отпущения», который готов взять на себя, судя по всему, чужую вину.Идея, кстати, не новая, еще Ильф и Петров писали про зицпредседателя Фунта, которого использовали как подставное лицо: он садился за настоящего махинатора и получал двойной оклад (а харчи, как известно, за счет государства, плюс на одежду и на проживание тратиться не нужно).В правоохранительных органах нас заверили, что взять на себя чужую вину не получится, так как на этапе предварительного расследования изучаются все детали, проводятся следственные действия – очные ставки, проверки показаний на месте. Естественно, если человек заявляет, что убил кого-то или украл вещь, но не может показать, где она лежит, это вызывает вопросы и указывает, что человек пытается ввести следствие в заблуждение. Но это все в идеальном мире.А что на практике?- У нас это, к сожалению, вполне возможно. Достаточно написать явку с повинной, дать признательные показания - этого хватит для обвинительного приговора. Особенно, если дело рассматривается в особом порядке - без установления фактических обстоятельств, когда человек признает вину, и суд исходит из того, что это действительно так и было, - говорит барнаульский адвокат Александра Садковская.А как же быть с той самой проверкой показаний на месте и прочим? «Палочную» систему никто не отменял – вам подскажут, что и где лежало, чтобы побыстрее сдать дело.В объявлении не говорится, за что предстоит отбывать наказание, но судя по сроку, речь идет о преступлении средней тяжести. Сюда можно отнести ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» и прочие.- Подобная деятельность не законна и карается весьма строго. Коллеги говорят, что в 90-е такая практика была. Но там была другая, если так можно выразиться \\"философия\\". Эдакий челлендж обществу, когда человек отправлялся \\"по этапу\\" за другого человека и тем самым «завоёвывал» уважение в криминальной среде, - рассказывает автор криминального паблика «Unisual Crimes Barnaul».По словам полицейского-блогера, сейчас же такое можно провернуть, например, после ДТП, когда автомобиль наехал или сбил пешехода со смертельным исходом, водитель скрылся с места происшествия и стекла были затонированы, или может быть при варианте, когда авария случилась в ночное время, не при свидетелях, или же при них, но те не запомнили марку машины. Или же с фирмами однодневками по легализации доходов, полученных преступным путём: на место «директора» назначают «специально обученного человека», порой из низших слоёв общества, обещая и таки выплачивая ему определённую сумму за взятие вины на себя. А недобросовестные правоохранители этим, к сожалению, пользуются.Прямой ответственности за «подмену» в нынешней редакции УК РФ законодатель не предусмотрел, поэтому все подобные случаи подпадают под санкции ст. 314.1 УК РФ (Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений).По любвиБарнаульский адвокат Сергей Киселев рассказывает историю, как ему приходилось защищать молодую девушку, которая взяла на себя вину своего парня. Как с ней не бились, девушка стояла на том, что это она совершила преступление. Не было свидетелей или доказательств, что это самооговор, кроме того, она отказалась пройти детектор лжи, а в самой комнате не осталось следов.- В первый раз ее увидел в отделении полиции. Зареванная, с порога заявила, что все признает. Ее задержали по подозрению в краже. У ее соседа по квартире, где она снимала комнату, пропало около 50 тысяч рублей. Начали допрашивать, она ничего толком сказать не может: ни где шкаф стоял, из которого пропали деньги, ни в чем они лежали. Отвожу ее в сторонку, начинаю выводить на разговор - с кем живешь? Оказалось, с Пашей (имя изменено). Он был ее на 5-6 лет старше и с богатым жизненным опытом в виде нескольких судимостей за кражи и разбои, - пишет в своем Инстаграме Киселев.Девушке объясняли, что ее возлюбленный исчезнет ровно в тот день, когда огласят приговор. Это было ясно хотя бы потому, что в этом деле была возможность примирения сторон. Для этого нужно было вернуть деньги. Она работать не могла в силу ограничений по здоровью. Время шло, приговор был все ближе, а ее возлюбленный даже не собирался что-то делать. В день, когда суд выносил решение, она пришла белая, как стена, раздавленная.Молодой человек собрал вещи и ушел. А влюбленную девицу кинул в черный список. Потом, правда, прислал ей сообщение с другого номера: «Не звони мне и не пиши. Ты меня достала».- Она призналась потом, после оглашения приговора, когда мы вышли на улицу, что деньги взял ее парень, но было уже поздно. Единственное, что удалось для нее сделать - это добиться максимально мягкого наказания. Ей дали небольшой условного срок и обязали выплатить потерпевшему украденную сумму, - рассказывает адвокат.