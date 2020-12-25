Скоро будет год, как жители микрорайона Сорокино в Заринске вынуждены ездить в центр города по объездной дороге (а это по времени в два раза дольше). Старый мост через Чумыш, построенный еще в 60-х прошлого столетия, был признан аварийным, в январе его закрыли.Еще на этапе поиска финансирования реконструкцию важного для заринцев путепровода взял на контроль депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Средства нашли. Почти год ушел на разработку проекта и проведение конкурса. В начале ноября был подписан контракт.К 20 декабря подрядчик (ООО «СоюзДорСтрой») должен был завершить демонтаж пролетов. Но по факту – к основным работам пока не приступили.Александр Шатохин, заместитель генерального директора ООО «СоюзДорСтрой» уверяет, что проблем нет, часть работ запланирована на январь.Администрация Заринска, оценивая риски, настояла, чтобы подрядчик подготовил подробный график работ, и придерживался сроков. Представители краевого минтранса каждую неделю встречаются с подрядчиком и руководством города, чтобы «сверить часы»: что сделано, к чему еще не приступили.Работы действительно идут. Со стороны Сорокино специально для тяжелой техники уже соорудили насыпь. Но сам демонтаж затягивается. Подрядчик оптимистично обещает установить новые пролеты в марте, до паводка. Но если Чумыш вскроется раньше, чем завершатся работы, то заявленный срок открытия моста - конец сентября 2021-го - может быть сорван.«КП» - Барнаул будет следить за ходом работ на мосту в Заринске и информировать своих читателей.