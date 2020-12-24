Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 25 декабря 2020: специалисты подтвердили около 31,5 тысячи инфицированных коронавирусом, из них больше 27,7 тысячи человек уже вылечились. Как сообщает краевой оперштаб, в ковидных госпиталях сейчас лечатся 3318 пациентов.- Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2179 человек. Кроме этого, 1139 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся там же, - отметили в штабе.На дому сейчас лечатся и наблюдаются больше 800 человек.В тяжелом состоянии, на данный момент, находятся 432 больных, 144 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии скончался 1441 человек: 792 – от коронавируса, 649 – по иным причинам.Тестированием на коронавирус в крае охвачено почти 930 тысяч человек, в том числе 5563 за прошедшие сутки. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 162,93 исследования на каждые 100 тысяч жителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлтайский Минздрав рассказал о мерах профилактики на новогодних праздникахВедомство советует встретить праздник в кругу самых близких людей (подробнее)