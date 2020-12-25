В галерее «Республика ИЗО» открылась необычная выставка «Изображение звука». Вместо привычных полотен на ней представлены картины, которые нарисовали на виниле. Почти 50 пластинок стали рабочей поверхностью более чем для 25 художников. Смотреть их работы можно под музыкальное сопровождение от Радио ENERGY. Это совместный проект известной барнаульской радиостанции и галереи, призванный соединить живопись и музыку.По словам руководителя радиостанции Радио ENERGY в Барнауле Артема Рябцева, радио всегда занимало особое место в судьбе «виниловой музыки». Никто не поспорит с тем, что для пластинки путешествие по FM-волнам — кратчайший путь к сердцу слушателя. В цифровую эпоху, когда винил стал привилегией меломанов, старые пластинки получили шанс на вторую жизнь в искусстве.Кстати, впервые подобные эксперименты провели в Барнауле почти 30 лет назад. Тогда выставку организовало творческое объединение «Тихая мансарда». С того мероприятия сохранилось шесть работ, которые тоже представили в галерее. Все они доступны посетителям до 17 января включительно.— Нанесение краски на виниловые диски — удивительный творческий процесс. По сути, художник, покрывая винил красочным слоем, лишает тем самым пластинку возможности воспроизводить музыку, но при этом он словно создает образ звука, — отмечает куратор галереи Юлия Коданёва.Также в «Республике ИЗО» представлены и другие интересные выставки. В частности композиции Марины Аджинян «Сила предков». Девушка участвовала в нескольких выставках молодых художников Барнаула, в том числе и межрегиональной молодежной художественной выставки «Аз.Арт.Сибирь».Другая талантливая художница — Мария Майер, с ее подборкой «Мир всегда ярче!» Мария Майер. Она показывает героев мифа, словно подтверждая идею, что миром правят маркетологи.Увидеть выставки можно в рабочие часы галереи (4 этаж ТВК «Республика»): Чт, Пт, Сб, Вс с 13 до 19.