После Нового года цены в магазинах традиционно взлетают вверх. Однако в цифры на ценниках уже подскочили, не дожидаясь боя курантов. В Алтайском крае продукты резко подорожали еще в ноябре. По данным Росстата, регион занял второе место по скорости инфляции в России. Причем больше всего цены поднялись на подсолнечное масло, сахар и яйца. Хоть власти и принимают меры по сдерживанию роста цен, не исключено, что товары первой необходимости будут становиться только дороже.Причины роста цен– Цена растет из-за падения рубля. Выгоднее вывозить продукцию на экспорт, чем продавать в России по старым ценам. Если спрос есть, то производитель ставит определенные условия: либо он будет продавать по назначенной цене, либо он увезет это на экспорт. Оптовики вынуждены соглашаться и покупать товар по более высокой цене, так как спрос на рынке выше предложения, – рассказала Вячеслав Беляев, кандидат экономический наук, доцент кафедры «Экономики предпринимательства и маркетинга» МИЭМИС АлтГТУ.Власти решили заморозить цены, но только до Урала. Для Дальнего Востока и Сибири применят поправочные коэффициенты, то есть предел у цен все же будет. С середины декабря алтайские антимонопольщики начали ежедневно мониторить цены, чтобы сдерживать их рост.Риск дефицитаКак считает экономист Вячеслав Беляев, фиксация цен – не самая эффективная стратегия.– Ситуация может развернуться в другую сторону. Краткосрочно, конечно, цены задержат, но в долгосрочной перспективе это может привести к дефициту. Очевидно, что на период фиксирования цен предпринимателям выгоднее не продавать, а придержать товар. Более эффективным в данном случае было бы ограничить вывоз подсолнечника и сахара за рубеж, – говорит Беляев.При этом велик шанс, что кошелек покупателя все равно продолжить «худеть», потому что цены могут вырасти на другие продукты.– Если мы на одни продукты зафиксируем цены, то начнут дорожать другие, – говорит экономист.Если изготовитель производит несколько товаров и на один из них заморозили цену, то он продаст подороже другую свою продукцию.Чего ждать?Нет однозначного ответа, повысятся ли цены после Нового года или останутся на прежнем уровне.– Ситуация супер нестабильная, – говорит экономист Вячеслав Беляев. – Когда экономика в нормальном состоянии, на цену продукта влияет только несколько факторов, и поэтому можно предсказывать, в какую сторону будет изменяться цена. В кризис на цену влияет множество факторов, и нельзя сказать заранее, чего ждать. Колебать цену может в любом направлении. Предсказывать что-то конкретное совершенно невозможно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Ожиревший» Алтайский край сел на диету: люди стали меньше есть хлеб и колбасуПравда, в пицце отказать себе жители региона пока не готовы (подробнее)