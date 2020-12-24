На что только не идут преступники, лишь бы не угодить за решетку. Работник барнаульского магазина, обчистивший свои же прилавки, решил разыграть целый спектакль, чтобы замести следы. Правда, полицейские, по ходу дела, учились у Станиславского и не поверили горе-артисту.Как сообщили в управлении Росгвардии по Алтайскому краю, в полицию поступило заявление о крупной краже в компании, занимающейся продажей сотовых телефонов и аксессуаров. Продавец, придя на работу, увидел, что сигнализация отключена, кабинет директора открыт, а на складе разбросаны телефоны. В итоге было похищено более 12 млн рублей, пять смартфонов и других товаров.В ходе оперативно-розыскных действий удалось выйти на след подозреваемого - им оказался завхоз, работающий в магазине. Выяснилось, что преступление он тщательно спланировал: заранее обесточил сигнализацию, вывел из строя камеру видеонаблюдения, сделал дубликат ключей от сейфа, в котором и лежала крупная сумма денег, смартфоны и USB-накопители из складского помещения.После кражи мужчина переоделся и доехал на такси до загородного поселка. Там он выкопал яму и спрятал в ней рюкзак с украденным. А чтобы обеспечить себе алиби, продумал еще один план…- Перед совершением преступления в течение нескольких дней он скрупулезно просчитывал, как выйти из дома и вернуться обратно так, чтобы не попасть в объектив установленной в подъезде дома камеры видеонаблюдения. В итоге он решил разыграть спектакль: в ночь хищения из подъезда своего дома он вышел как пожилой хромающий мужчина, а вернувшись после реализации запланированного, сыграл роль сильно выпившего гражданина, - отметили в пресс-службе Росгвардии.Однако и не таких актеров ловили оперативники – с помощью сотрудников ОМОНа его все же задержали. Во время разговора с правоохранителям он сознался во всем и рассказал, где спрятал добычу. Украденное было изъято в полном объеме, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело.