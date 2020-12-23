В 2020 в Алтайском крае потратили более 1,1 млрд рублей на покупку специализированного медоборудования, которое помогает бороться с коронавирусом. 815 млн рублей поступило из федерального бюджета и 335,3 млн рублей из краевого, сообщает пресс-служба минздрава региона.Новое оборудование пригодится во время третьей волны пандемии, которая, предположительно, придет в край в феврале – марте 2021 года. Дополнительное оборудование уже поступает в регион.– Так на дополнительные средства федерального бюджета – 264 млн рублей (входят в 815 млн рублей федерального бюджета) - поступят 20 ИВЛ, 20 мониторов, 100 единиц инфузионной техники, 2 передвижных рентген-аппарата, 2 передвижных аппарата УЗИ, 5 дефибрилляторов, 550 кроватей, 2080 комлпектов для аппаратов ИВЛ, 10 рециркуляторов, 33 пульсоксиметра, 450 термометров, 33 тонометра, 470 увлажнителей кислорода, а также большой объем средств защиты, – отметили в минздраве края.Там добавили, что в регионе увеличили объемы тестирования на коронавирус. Количество лабораторий ПЦР-диагностики возросло с 4 до 13 и с 1,5 до 7 тыс. в день выросли объемы исследований. Сейчас резервная мощность лабораторий - около 9 тыс. исследований.В регионе уже дополнительно создали 150 полноценных реанимационных мест с удобными кроватями, аппаратами ИВЛ, мониторами, инфузионной техникой, увлажнителями и концентраторами кислорода и многим другим.– Все это, в совокупности, позволит эффективнее оказывать помощь в случае возникновения третьей волны коронавирусной инфекции, - подчеркнули в ведомстве.С начала пандемии число заболевших коронавирусом в крае превысило 31,1 тыс. человек, выздоровевших – свыше 27,4 тыс. , а умерших с COVID-19 – более 1,4 тыс.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТретью волну коронавируса в Алтайском крае прогнозируют на февраль – март 2021 годаВ минздраве рассказали, что делают, чтобы снизить число заболевших (подробнее)