10 июля 2019 года в Барнауле в доме по проезду Северному Власихинскому, 60 произошел страшный пожар. Из жильцов никто не погиб, но сильно пострадало их жилье.Пожар был настолько серьезным, что на место ЧП прибил лично глава города Сергей Дугин и руководитель регионального главка МЧС Александр Макаров. Сложность заключалась в том, автоцистерны с водой не могли подъехать из-за бетонных блоков и личных автомобилей, припаркованных как попало. В итоге на тушении задействовали 60 человек и 21 единицу техники. Пожарные вывели из полыхающего здания 80 человек, среди них также были дети.Только к октябрю на доме смогли восстановить кровлю, а к ремонту пострадавших помещений еще даже не приступали. Работы еще велись несколько месяцев, но даже такое страшное происшествие ничему не научило жильцов дома. Некоторое время назад в социальных сетях вновь прокатилась волна возмущения – во дворе дома оаять ограничили проезд спецтехники.После огласки, коммунальщики побывали во дворе злополучного дома и убрали все загромождения.- Вопрос оперативного движения и размещения пожарных автомобилей во дворах многоэтажных домов – насущная и важная проблема. Бетонный блок, большой сугроб, неправильно припаркованное авто может стать препятствием на пути к спасению. Мы стараемся контролировать эту ситуацию, но, безусловно, невозможно поставить в каждый двор по сотруднику для надзора. Эту публикацию мы приняли во внимание, взяли на контроль. Стоит поблагодарить людей, проявляющих неравнодушие к проблеме, спасибо за ваше участие в её решении, - пояснил Константин Илясов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю.В ведомстве уточняют, что перекрытие проездов является нарушением требований пожарной безопасности. За это полагается штраф. Сообщить о бетонных блоках, заборах, шлагбаумах и прочих препятствиях можно по телефону доверия МЧС: 8 (3852) 65-82-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Барнауле горит многоэтажка: жителей эвакуировали в здание школыСообщение о пожаре поступило в 19:41, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Как отмечают очевидцы событий, сейчас огонь распространяется под крышей здания (подробнее)В Барнауле приступили к ремонту крыши горевшей пятиэтажкиРабочие приступили к восстановлению кровли на пострадавшем от пожара барнаульском доме по адресу Северный Власихинский проезд, 60 (подробнее)