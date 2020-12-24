Барьерист Сергей Шубенков стал гостем рубрики «60 секунд» от Всероссийской федерации легкой атлетики. За одну минуту он ответил на вопросы о спорте и не только.Некоторые вопросы оказались каверзными, некоторые нелепыми. В силу ограниченности времени Шубенков не успел придумать ответ.На вопрос о том, с кем из великих спортсменов Сергей хотел бы отметить новый год, он не задумываясь ответил, что с Колином Джексоном – это его кумир. Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года в барьерном беге на дистанции 110 метров, трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы. Его титулы можно продолжать бесконечно. В 2013 году Джексон в условиях невероятной секретности прилетел в Барнаул. О приезде знала только мама Сергея Наталья Шубенкова. Для ее сына это был настоящий сюрприз. И он удался. Колин приехал прямо на стадион училища Олимпийского резерва, как раз в тот момент, когда Сергей должен был дать мастер-класс для молодых спортсменов.Блиц продолжился вопросом о том, любит ли Шубенков селедку под шубой. По всей видимости, редакторы так решили подшутить, ведь в народе Сергею дали кличку «Шуба», да и он сам не против и даже в соцсетях использует хэштег «ШубаБатя».- Только один раз в жизни ее пробовал. Всегда обходил стороной, но, по-моему, мне понравилось, - серьезно заявил спортсмен.Также его спросили о вышедшей недавно консоли PlayStation 5. Его попросили сравнить ее с Xbox серии X. Выбор оказался очевиден – буквально неделю назад Сергей, как заядлый геймер похвастался перед подписчиками своим новым приобретением от компании Sony.- Четыре медали чемпионата мира или одна Олимпийских игр? – это вообще больная тема для Сергея Шубенкова ведь у него есть полный комплект наград мирового уровня, но пока нет ни одной олимпийской. Поэтому барьерист ответил:- Только если золотая!- Дункан Маклауд или Омар Маклеод? – суть вопроса, конечно же, заключается в игре слов (а в данном случае фамилий) и часто журналисты в силу транскрипции называют фамилию ямайского спортсмена как Маклауд. Кажется, до сих пор никто точно не знает, как правильно она звучит. Вот и Сергей не нашелся, что ответить и просто засмеялся.- Завидуешь ли ты спортивной форме Сергея Клевцова?- Очень! Я тоже так хочу выглядеть в его возрасте, - на полном серьезе заявил Шубенков.К слову, в этом году личному тренеру Шубенкова Сергею Клевцову исполнилось 59 лет и он действительно выглядит просто потрясающе.- В чем могут пригодиться навыки барьериста?- В беге с барьерами! Больше ни в чем, - не придумал что ответить спортсмен.- Главное блюдо на новогоднем столе барьериста?- Копченая колбаса, - сквозь слезы и смех выдавил из себя Шубенков. – Не знаю почему.- Как бы назвал фильм про себя?- Очень-очень-очень сложно. Так и назовем: «Очень сложно, до свидания!».