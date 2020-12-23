В Республике Алтай загорелось одно из зданий всесезонной турбазы «Манжерок». К моменту приезда первых пожарных в поселок Озерное огонь охватил крышу ресторана. Люди, почувствовав дым, сами вышли из помещения.- Погибших и травмированных нет. На месте происшествия работают 35 пожарных и 12 единиц пожарной техники, а также оперативная группа, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Алтай.О причинах происшествия говорить пока рано – обычно предварительное заключение готовится три дня.- Специалисты определят возможную причину возгорания, но пока об этом говорить рано, - сказала начальник пресс-центра ведомства Светлана Ляшко.Как пояснили сотрудники курорта, ресторан вышел из строя, как минимум, на ближайшие два дня, пока не устранят последствия возгорания. Гости курорта могут питаться в купольном кафе.Напомним, аналогичный пожар в туристической сфере произошел этим летом на Айском тракте соседнего Алтайского края. Тогда сгорела турбаза и пострадали два человека, еще 25 человек смогли эвакуироваться.Кроме того, этой осенью в Горном Алтае пожар уничтожил знаменитую часовню, в поджоге обвинили местного сатаниста.Читайте такжеАлтайская Белуха и загадочное Беловодье вошли в десятку мистических мест РоссииАлтай давно привлекает туристов своими красотами, но хватает здесь и тех, кто ищет духовного просветления. Судя по тому, что поток путешественников не убывает, эти поиски дают результаты (далее)