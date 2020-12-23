Вечером 22 декабря в Алтайском крае произошло смертельное ДТП с участием водителя управления делами правительства региона. Мужчину отстранили от работы, проводят служебное расследование.Авария случилась около 19 часов, когда водитель управления делами возвращался из служебной командировки из Змеиногорского района. В районе поселка Сибирская Долина он сбил женщину. На место аварии сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась, сообщили в пресс-службе правительства края.ДТП произошло в условиях плохой видимости - на улице уже потемнело, дорожная обстановка была сложной – метель и снег.По предварительной информации, перед выездом водитель прошел медицинский осмотр, он был трезв, нормы работы и отдыха были соблюдены. Известно, что мужчине 49 лет, из них 26 он проработал в Управделами региона. Сейчас водителя отстранили от работы – проводят служебное расследование. Все обстоятельства этого ДТП выясняют и полицейские.В автомобиле во время аварии вместе с водителем находился с сотрудниками одного из краевых подразделений (два работника управления охраны объектов культурного наследия Алтайского края).– Руководство и сотрудники Управления делами правительства выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей, – резюмировали в пресс-службе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВоенный с женой погибли в страшном ДТП на АлтаеМужчина на Hyundai Avante не справился с управлением на трассе и столкнулся с Jeep (подробнее)