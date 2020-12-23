Губернатор Алтайского края на пресс-конференции 23 декабря рассказал о том, кто и когда может занять вакантную должность министра природных ресурсов и экологии в регионе. По словам Виктора Томенко, ведомство может возглавить нынешний глава Алейска Иван Маскаев. Ранее СМИ уже сообщали, что выбор падет именно на этого градоначальника, но официально кандидатуру Маскаева объявили впервые.Глава региона отметил, что как только бывший руководитель министерства Владимир Попрядухин объявил о своей отставке, власти сразу же начали подбор кандидатов на освободившееся место. Однако выбрать претендентов - мало, все кандидатуры еще нужно согласовать с федеральным ведомством.- Согласовывать кандидатуру нужно по разным направлениям работы, к примеру, по лесному хозяйству, так как передается большой объем полномочий. Плюс ко всему, в федеральном министерстве произошли кадровые изменения, поэтому процесс согласования еще идет, но в завершающей стадии. Думаю, в ближайшее время представим его (нового министра - прим. ред.). Думаю, здесь нет необходимости рака за камень заводить – на должность рассматривается глава Алейска Иван Маскаев, - отметил губернатор.Также он напомнил, что заместителя министра, начальника управления лесами Алтайского края уже объявили этой осенью. Вместо Владимира Черных, ставшего фигурантом уголовного дела о незаконных рубках, был назначен Андрей Стрелковский.Напомним, минувшим летом задержали бывшего замминистра природных ресурсов Владимира Черных и экс-главу отдела министерства Сергея Пухирева. Выяснилось, что в 2016-2017 годах они допустили вырубку деревьев на территории Белокурихинского лесничества, чтобы построить там горнолыжную трассу. В документации они указали, что деревья вырубили в целях прокладки противопожарных разрывов. Ущерб составил около одного миллиона рублей. В конце ноября суд вынес приговор по делу экс-чиновников – Черных получил штраф в размере 35 тысяч рублей, а Пухирев – один год условно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСМИ: мэра Алейска согласовали на должность главы алтайского МинприродыКандидатуру Ивана Маскаева одобрили в Москве (подробнее)