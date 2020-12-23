Конец декабря - традиционно время для подведения итогов. Непростой 2020-й год наложил отпечаток абсолютно на все сферы деятельности. «Комсомолка» вместе с генеральным директором холдинговой компании «Алтайлес» Иваном Ключниковым составила рейтинг главных трендов лесной отрасли региона.Скандал года: лесной переделСкандал с переделом территории «Алеусского леса» до сих пор аукается громким эхом. Напомним, этой осенью Министерство природы региона через суд расторгло договор аренды на данный участок с «Алтайлесом». В итоге крупнейшее производственное предприятие, на котором трудились жители сразу двух районов (Панкрушихинского и Крутихинского), перестало существовать. 150 человек остались без работы. Большая часть из них до сих пор не трудоустроились.- Мы сделали для людей все, что было в наших силах. Во-первых, предложили работу на других территориях, где у нас есть предприятия, - в Каменском, Баевском районах. В том числе предлагали удаленный формат - вахты, командировки, но в приоритете были, конечно, переезды. Однако сменить место жительства захотели лишь единицы, - с досадой говорит Иван Ключников. - Во-вторых, мы добросовестно выплатили все необходимые пособия по сокращению.В настоящее время «Алтайлес» предложил Минприроде свои услуги по охране, защите, воспроизводству, заготовке леса на утраченных территориях. Также компания намерена предложить новый инвест-проект.Слух года: переход в другой регионИз-за потери участков в кулуарах появились разговоры о том, что «Алтайлес» будет осваивать другие регионы, так как при нынешнем раскладе сырья для переработки недостаточно.- Пока что всерьез мы это не рассматриваем, так как есть над чем работать в Алтайском крае, - поясняет Ключников. - Нам необходимо понимание, какова будет дальнейшая стратегия региона в плане лесного комплекса. От этого будет многое зависеть.Опасение года: эффект отложенных последствийНе секрет, что крупные холдинги - идеальный вариант для успешного ведения лесного хозяйства. Они нацелены на долгосрочную перспективу, поэтому напрямую заинтересованы в стабильном сырьевом обеспечении - а значит, в восстановлении леса. Когда же лесной участок остается без арендатора, участь у него печальная.- Как правило, у госструктур не хватает денег элементарно на восстановление леса и другие лесохозяйственные мероприятия. Потому нужно понимать, что у этого будут отложенные последствия, - считает эксперт.Достижение года: экономический рост- В наших планах - расти и развиваться дальше. Общий доход компании в 2020 году составил 9 млрд рублей. В следующем будем пробовать выходить на 10,5 млрд рублей, - говорит Иван Ключников. - Сейчас мы входим в число 15 крупнейших в России лесных холдинговых компаний, через год-два планируем занять место в десятке.Благотворительность года: социальные обязательства2020-й год стал для многих годом проверки - часть предприятий из-за экономических убытков свернули свои социальные программы.- Мы ни от чего не отказались. Бывало, что через не могу, но все обещанное выполнили: поддержали работу школьных лесничеств и спортивных секций, провели высадку деревьев, приняли участие в озеленении и благоустройстве парков, приобрели для районных больниц оборудование, помогали развернуть ковидный госпиталь в Михайловке. В следующем году все мероприятия социальной направленности, а также поддержка наших сотрудников будут проведены в полном объеме, - рассказывает гендиректор «Алтайлеса».К чему привел сбор валежникаЗакон о валежнике был принят в прошлом году, но объективно оценить его последствия пришлось в 2020-м.- В итоге продажа дров упала более чем на 60 тыс. кубов. Еще год назад это был сформированный рынок, от которого сейчас почти ничего не осталось, - говорит эксперт.