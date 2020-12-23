Летчик-космонавт Роскосмоса, бортинженер Олег Артемьев показал снимок Барнаула, сделанный им из иллюминатора Международной космической станции.- Барнаул. Административный центр Алтайского края и одноимённого городского округа, расположен на юге Западной Сибири в месте впадения реки Барнаулки в Обь, - представляет космонавт своим подписчикам город. - Значительная часть города располагается в Ленточном бору, по мнению ученых, оставшемся после ледникового периода, когда территория между Обью и Иртышом находилась между двумя огромными ледниками — Северным, который располагался по руслу Оби до впадения в нее Иртыша, и Алтайским. Там же берет свое начало реликтовый ленточный сосновый бор – уникальная растительная зона, которая не встречается больше нигде на планете!Кстати, это уже не первый снимок из Сибири. Этим летом Артемьев публиковал на своей личной странице в Instagram фотографию, по его мнению, одного из самых красивых мест на нашей планете – Алтая. На снимке виднелись заснеженные вершины гор. По описанию стало понятно, что на нем Белуха - одна из главных природных достопримечательностей Горного Алтая.- Это наивысшая вершина на Алтае — 4509 м над уровнем моря. Находится на Катунском хребте, - рассказывает Артемьев. - Катунь — главная река на Алтае. Исток реки расположен на склоне самой высокой горы региона — Белухи. Затем Катунь разливается по всему региону, проходя по территории Алтайского края и Республики Алтай.Кроме того, космонавт поведал подписчикам о «золотом озере» – Телецком, а также о небольшом, но при этом необычайно красивом водоеме – Гейзерном озере. До сих пор доподлинно неизвестно, когда именно оно появилось, но с каждым годом набирает все большую популярность среди туристов.Конечно же, по мнению Олега Артемьева, никого не оставит равнодушным самая красивая дорога Сибири – Чуйский тракт, а также Каменные грибы Ак-Курум, долина реки Чулышман и реки Каракол.- Семь ледников Актру занимают около 16 квадратных километров, а их склоны имеют интересную особенность: северные стороны гораздо круче южных, - продолжает бортинженер. - Про все удивительные места Алтая не расскажешь в одном посте, не случайно его называют настоящим местом силы нашей страны, в котором хоть раз стоит побывать каждому.