Подскажет и поможет страховой представитель

За 2020 год в ТФОМС края и страховые медорганизации поступило порядка 60 тысяч обращений граждан Фото: из архива компании

В тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения края и медицинскими организациями в течение 2020 года страховые представители оказывают информационную поддержку и помогают жителям края получить необходимую медицинскую помощь. Операторы контакт-центра внимательно и с участием относятся к каждому поступающему обращению.

Контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования работает в целях контроля за рассмотрением обращений застрахованных лиц, а также повышения эффективности работы по защите прав и законных интересов граждан в сфере обязательного медицинского страхования. Он объединяет деятельность по защите прав застрахованных как фонда, так и страховых медицинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование на территории края. Специалисты контакт-центра оказывают справочно-консультативную помощь по вопросам обязательного медицинского страхования и получения бесплатной медицинской помощи и при необходимости принимают оперативные меры по защите прав застрахованных лиц.

За 2020 год в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края и страховые медицинские организации поступило порядка 60 тысяч обращений граждан, большая часть из которых - это консультации по телефону горячей линии. В структуре звонков основные вопросы относятся к организации работы медицинских организаций, обеспечению выдачи полисов ОМС, выбору и замене СМО и другие. Значительное увеличение обращений за консультацией наблюдалось в октябре текущего года в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. На горячую линию ТФОМС и СМО поступило почти в четыре раза больше звонков, чем в октябре прошлого года. Из-за увеличения числа обращений на телефонах горячей линии контакт-центра было увеличено количество операторов фонда и СМО. Специалистами особое внимание уделялось звонкам по вопросам лекарственного обеспечения, вызова врача, скорой помощи, получения медицинской помощи. Активно взаимодействуя по всем вопросам непосредственно с медицинскими организациями и Министерством здравоохранения края, сотрудники ТФОМС и страховые представители СМО разъясняли порядок действий в каждой конкретной ситуации, при необходимости оказывали содействие в получении медицинской помощи, передавали все данные дозвонившихся в поликлиники для вызова врачей, записывали на прием, на диагностические исследования, передавали информацию для оформления рецептов на лекарственные препараты для льготной категории граждан.

Сейчас, когда пик звонков от населения пройден, страховые представители продолжают помогать системе здравоохранения. Наряду с оказанием консультативной и практической помощи в настоящее время страховые представители осуществляют информирование пациентов о результатах лабораторных исследований на Covid-19.

Данное нововведение внедрено для того, чтобы жители края максимально оперативно получали результат и соблюдали в дальнейшем все необходимые меры предосторожности. И сегодня жители Алтайского края, сдавшие ПЦР-тест, результат исследования оперативно получают по телефону или SMS-оповещением от страховых медицинских организаций.

Телефоны горячей линии контакт-центра в сфере обязательного медицинского страхования в Алтайском крае:

ТФОМС Алтайского края

8-800-775-85-65 (звонок бесплатный)

Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»

8-800-200-92-04 (круглосуточно, звонок бесплатный),

(3852) 55-67-67 с 9.00 до 17.00

Филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае

8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный),

(3852) 20-28-22 с 8.00 до 17.00

Позвонив по телефонам горячей линии, вы получите необходимые консультации по вопросам обязательного медицинского страхования и оказания бесплатной медицинской помощи, в том числе о профилактических мероприятиях.