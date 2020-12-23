Прорывной год: сельская ипотека и новые сервисы для фермеров от Россельхозбанка

Фото пресс-службы Россельхозбанка

Опорным банком агропромышленного комплекса Алтайского края является Россельхозбанк. Здесь фермеров называют друзьями и создают для них уникальные продукты и предложения. В текущем году региональный филиал АО «Россельхозбанк» выдал аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 9,2 млрд рублей. Благодаря финансовой поддержке банка успешно прошли посевная и кормозаготовительная кампании, уборочные работы. Заемными средствами воспользовались 192 агрохозяйства двух регионов. Несмотря на новые вызовы в связи с пандемией, 2020-й стал прорывным для банка. О главных результатах и новшествах компании в текущем году рассказал на пресс-конференции директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

Сельская ипотека

В 2020 году в России начала работать льготная сельская ипотека, по которой клиентам предлагают беспрецедентные условия кредитования по ставке до 3% годовых на покупку жилья в сельской местности. В Алтайском крае и Республике Алтай за год Россельхозбанк выдал по сельской ипотеке 1,3 млрд рублей. За этой цифрой стоят 800 семей, которые улучшили свои жилищные условия. Причем к концу года банк сделал условия для своих клиентов еще более выгодными.

- В декабре банк снизил процентную ставку по сельской ипотеке. Если раньше мы предоставляли кредит по ставке 2,7% годовых, что и так являлось для нашей страны историческим минимумом, то сегодня для граждан, которые получают зарплату через наши счета, процентная ставка составит 1,9% годовых, - рассказал Николай Бойко.

Помимо этого, филиал получил возможность самостоятельно аккредитовывать подрядные организации. Это значит, что ресурсы льготной ипотеки можно будет направить на строительство дома в сельской местности края и республики, а не только на покупку готового жилья.

Первая экосистема для фермеров

В этом году Россельхозбанк презентовал цифровые платформы «Свое Фермерство» и «Свое Родное», которые помогают вести агробизнес.

В экосистеме «Свое Фермерство» представлено более 30 полезных сервисов для малого и среднего бизнеса агропромышленного комплекса. Здесь клиенты могут в режиме онлайн подобрать себе персонал, проконсультироваться с ветеринаром, получить юридическую помощь, воспользоваться онлайн-бухгалтерией, купить семена, удобрения, корма и сельхозтехнику по приемлемым ценам и многое другое.

На маркетплейсе «Свое Родное» алтайские фермеры могут размещать свою продукцию на общероссийском рынке.

- Используя нашу платформу, фермеры расширяют географию своих продаж. Если до этого они могли продавать продукцию по ранее заключенным контрактам либо их менеджеры отделов сбыта искали новых контрагентов, то благодаря нашей платформе контрагенты сами могут выходить на фермеров и предлагать определенные условия, - пояснил Николай Бойко.

Более 380 фермеров Алтайского края и Республики Алтай уже зарегистрировались на платформе.

Кроме этого, Россельхозбанк создал платформу «Свое Жилье». На ней клиенты, не выходя из дома, могут посмотреть перечень сельских территорий, которые входят в программу сельской ипотеки, тут же подобрать себе понравившийся дом, просчитать выплаты по ипотеке и сразу подать заявку на кредит.

Прямой диалог с фермерами

В 2020 году Россельхозбанку исполнилось 20 лет. И впервые в истории региональный филиал вошел в состав совета Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Алтайского края.

- Для нас это показатель высокой степени доверия к нам фермерства Алтайского края. Мы ставим цель стать ближе к нашим друзьям-фермерам. Зная их проблемы, мы можем подобрать для них оптимальные решения. К примеру, сейчас мы разрабатываем тариф по рассчетно-кассовому обслуживанию, - объяснил Николай Бойко.

Всего клиентами алтайского филиала Россельхозбанка являются 6,2 тыс. предприятий различных форм собственности и 187 тыс. физических лиц. В этом году достигнут 100%-й охват присутствия банка на территории двух регионов.

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