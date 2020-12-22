Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 23 декабря 2020: третья волна коронавируса

Всего в Алтайском крае планируют привить около 700 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край только-только оправился от второй волны коронавируса, как специалисты начали прогнозировать третье пришествие COVID-19.

Только 14 декабря в регионе была восстановлена плановая медицина. Постепенно начали высвобождать места в стационарах и сокращать ковидные койки. А в эти дни минздрав края вдруг сообщил, что прогнозирует третью волну коронавируса. Ориентировочно она может нагрянуть в феврале-марте 2021 года. Традиционно в этот период отмечается подъем заболеваемости ОРВИ.

Вместе с тем, уже в январе может начаться вакцинация от коронавируса, но при этом надо понимать, что всевозможные противоэпидемические мероприятия, вероятно, останутся с нами еще надолго. Так что одной прививки будет недостаточно. Маска и обработка рук антисептиками, скорее всего, сохранится.

– В первую очередь, распространение инфекции зависит от самих жителей края – можно надеяться на вакцину и врачей, но нельзя забывать и о противоэпидемических мероприятиях и личной ответственности. Особенно важно это в новогодние каникулы – врачи рекомендуют как можно реже посещать общественные места, свести к минимуму контакт с родственниками, особенно – пожилыми, которые сложнее переносят коронавирус, – также добавляют в минздраве региона.

По данным оперативного штаба края, всего на Алтае планируют привить около 700 тысяч человек, то есть 30% всего населения. В первую очередь вакцину получат медики, работники социальной сферы и образования. Прививочная кампания будет проходить на базе 82 медучреждений края.

Всего на сегодняшний день в регионе официально подтверждено инфицирование порядка 31 тысячи человек. Ежесуточный прирост держится на отметке более 200 новых случаев. За последний отчетный период новые зараженные были выявлены: Барнаул – 61, Бийск – 19, Рубцовск – 17, Славгород – 8, Заринск, Локтевский район – по 5 заболевших, Белокуриха, Михайловский, Павловский, Ребрихинский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Алейск, Благовещенский, Завьяловский, Калманский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Волчихинский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Ключевский, Косихинский, Кулундинский, Кытмановский, Мамонтовский, Новичихинский, Петропавловский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Тогульский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 2 человека, Баевский, Бийский, Бурлинский, Залесовский, Каменский, Курьинский, Немецкий национальный, Смоленский, Советский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 1 человеку.

Выздоровели к настоящему моменту порядка 27,5 тысяч человек. А умерло 1413. Жертвы COVID-19 в Алтайском крае – исключительно взрослые люди.

Лечение в ковидных госпиталях продолжают более двух тысяч пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом. Также в больницах находятся 1128 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 475, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 139, - добавляют в оперштабе.

Еще более 800 бессимптомным вирусоносителей и пациентов с вирусной пневмонией наблюдаются и лечатся на дому.

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