Алтайской школьнице, у которой диагностировали бешенство, сделают повторный тест в Москве

Ей сделают анализ на антитела. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайской школьнице сделают еще один тест на бешенство. Как рассказала ее мама, они сдадут кровь в Барнауле и отправят ее в московский исследовательский центр.

Напомним, ранее девочке пришел тест из новосибирской лаборатории. Однако его результаты оказались сомнительными, т.к. для анализа на РНК вируса брали кровь, а это противоречит патогенезу инфекции.

– Для диагностики бешенства используются отпечатки роговицы – исследуется слезная жидкость, берется проба с волосяной кожи затылка, на ранних стадиях – слюна, также, определение ПЦР РНК вируса проводится из спинномозговой жидкости, – прокомментировали в Минздраве.

В попытках найти правду 21 декабря мама с девочкой поехали на прием к новосибирскому к врачу-инфекционисту в частной клинике.

– Он ничего не нашел и сказал, что тест не сертифицирован, – рассказала мать.

В одном из московских исследовательских центров предложили провести повторный анализ. Девушка планирует сдать сыворотку крови в Барнауле, после чего биоматериал транспортируют в Москву. Специалисты исследуют кровь на антитела. Их количество покажет, есть в организме вирус или нет.

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