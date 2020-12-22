Стали известны подробности гибели работника в театре алтайской музкомедии

В день трагедии он украшал фойе на втором этаже новогодней гирляндой. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле следователи проводят проверку после гибели человека в здании театра алтайской музкомедии. Трагедия произошла 16 декабря. Как рассказали «Комсомольской правде» в региональном Следкоме, погибший был сотрудником театра.

– На данный момент проведен осмотр места происшествия, изъята документация, проводится следственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Назначены судебные, технические и строительные экспертизы, – сообщили в пресс-службе Следкома.

По информации источников «КП», погибшему было около 35 лет. Мужчина много лет работал в театре рабочим по зданию. В день трагедии он украшал фойе на втором этаже новогодней гирляндой. По неизвестной пока причине он упал на пол прямо из-под потолка во время работы. На место сразу же вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти мужчину. Он скончался от полученных травм в больнице.

– Мы все очень скорбим. Это большая трагедия для нас. Стараемся поддерживать его жену, она тоже уже много лет работает в нашем театре костюмером, - рассказали сотрудники театра.

Напомним, ранее стало известно, что 17 декабря погиб рабочий на Старом мосту. 27-летний сотрудник упал с высоты моста на землю во время монтажных работ и получил травмы, не совместимые с жизнью.

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