Когда на Алтае могут начать всеобщую вакцинацию от коронавируса

Уже вакцинируют медиков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайским медикам продолжают делать прививки от коронавируса. Сроки масштабной вакцинации будут зависеть от скорости поставок вакцин. Об этом, а также о том, у скольких жителей есть антитела к коронавирусу, во время пресс-конференции 21 декабря сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Активная вакцинация

В Алтайский край уже поступило 3242 дозы вакцины «Спутник V». Прививки делают работникам скорой помощи, врачам поликлиник и больниц, которым еще не исполнилось 60 лет, не болевшим COVID-19. Сотрудников ковидных госпиталей не прививают из-за постоянного контакта с инфекцией. Также планируют вакцинировать работников социальной сферы и образования, сотрудников, которые постоянно контактируют с людьми и имеют высокие шансы заразиться.

Вакцина «Спутник V» требует особых условий хранения – ее необходимо держать в холодильниках при низкой температуре. В регионе подготовили специальное оборудование. Кроме того, ожидается поступление вакцины, разработанной новосибирским центром «Вектор». Она не требует сложных условий хранения и есть вероятность, что для всеобщей вакцинации жителей региона могут использовать ее. Пока точно неизвестно, когда когда это произойдет, все будет зависеть от сроков поступления вакцины. Ранее сообщалось, что это может произойти в первом квартале 2021 года.

Холодильник. Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам Дмитрия Попова, сейчас вакцинировать людей могут на базе 82 медицинских организаций края. Там есть необходимое оборудование и специалисты. Заключают контракты на транспортировку, используют рефрижераторы. Кроме того, того, должен быть специальный склад холодильного оборудования, который может принять массовую поставку вакцины. В ближайшие время дополнительно поступят десять холодильных камер со специальными установками, которые закроют необходимую потребность в оборудовании.

Есть ли у жителей антитела к коронавирусу?

В Алтайском крае не проводили исследования популяционного иммунитета, поэтому нельзя точно сказать, сколько людей переболели коронавирусом.

– Есть оценки со стороны разных структур. Они говорят о том, что порядка 22% населения в регионе имеют иммунитет в отношении данной инфекции. Есть ряд исследований, которые проводили наши медорганзации в первую очередь в отношении своих сотрудников. По этим данным, совокупный коллективный иммунитет значимо выше оценки по региону, – сказал глава алтайского минздрава.

Попов подчеркнул, что случаев повторного заражения COVID-19 в крае не фиксировали. Однако он призвал жителей региона, в том числе переболевших коронавирусом, и дальше соблюдать все меры предосторожности.

Вакцина. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати

Ранее мы рассказывали о том, что вопрос о повторном заражении еще до конца не ясен, ученые проводят исследования и получают разные данные. Существуют наблюдения, которые подводят к выводу о том, что повторное заражение возможно. Такие единичные случаи зарегистрированы в мире, уже удалось идентифицировать вирус как в первом, так и во втором случае. Однако ученые сделали вывод о том, что это два разных вируса. Такая ситуация возможна, потому что происходят изменения, в популяции циркулирует несколько вариантов коронавируса. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Общее число зараженных коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 30,7 тыс. человек.

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