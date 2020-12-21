Футболист Александр Соболев о Дзюбе, игре в минус 30 и звездной болезни

Александр Соболев побывал в гостях "Коммент. Шоу" (фото: скриншот видео)

Игрок, представляющий столицу мира – Барнаул, звезда сборной России, звезда московского «Спартака», Александр Сергеевич Соболев.

Именно так в новом выпуске «Коммент. Шоу» на YouTube представили воспитанника барнаульского «Динамо» Александра Соболева. Ведущие канала – комментаторы МАТЧ ТВ Константин Генич, Нобель Арустамян, Денис Казанский, Роман Гутцайт.

Первое о чем спросили футболиста, это его здоровье. Что, в принципе, закономерно, ведь не так давно спортсмен перенес операцию, из-за которой до конца года выбыл из обоймы «Спартака».

- Уже начал тренироваться в общей группе. Сегодня уже бегал, - говорит Соболев. – Это моя первая операция и, дай Бог, последняя. Неприятная процедура: делали операцию не под общим наркозом. Просто обкололи колено и все. Получилось так, что в понедельник мне сделали операцию, а во вторник уже было две тренировки.

Когда ты играешь за такой именитый клуб «Спартак», у тебя другого выхода нет – либо ты отдаешь всего себя команде, либо тебе быстро найдут замену. Кстати, по словам Соболева, его зарплата после перехода в стан красно-белых не сильно отличается от того, что он получал в «Крыльях Советов», но вещие шоу все же не поверили, посчитав, что он лукавит.

- Свою первую большую зарплату в Самаре, я сразу отдал родителям в качестве компенсации, - рассказывает футболист.

В свое время родители буквально выкупили сына у барнаульского «Динамо», которое не хотело отдавать его в «Томь» и требовало отступные. Тогда они принесли в клуб около 180 тысяч рублей.

Самый лучший город

Не смогли комментаторы обойти стороной и тему родного города Александра Соболева Барнаула.

- Когда я смотрю Instagram Миши Меламеда или разговариваю лично с ним, он называет Барнаул лучшим городом на планете, - говорит Нобель Арустамян.

- А я знаю, что там очень красивая Горная аптека с подвальчиком. Там все можно дегустировать. Все остальное в тяжелом состоянии, также как и центральный стадион, - добавляет Денис Казанский.

А вот, по мнению Соболева, Барнаул не такой уж супер город:

- Если брать край в целом, Горный Алтай, Сибирь – то да, там очень красиво, можно отдохнуть. А если брать отдельно Барнаул – это просто старый город и не могу сказать, что супер. Томск мне понравился больше. Он хоть сам по себе меньше, но все уютно.

При этом переезд в большой город дался Александру вполне нормально. Соблазны его обошли стороной:

- Я – человек семейный. Снял квартиру возле парка, перемещаюсь по маршруту дом – база – тренировки. Квартира рядом со стадионом, минут десять езды. До центра – 20. Так что даже пробок я не замечаю. Пока не могу сказать, что Москва для меня чем-то намного лучше, чем Томск или Самара.

Популярности же пока не прибавилось. Причем в Самаре Сашу на улице даже чаще узнавали, чем в Москве.

Звездная болезнь

Александра Соболева в силу возраста пока еще не обвинили в звездной болезни, однако его взлет по карьерной лестнице был стремителен и все может произойти.

- Я думаю, что в «Спартаке» ее можно поймать, но опять же, если ты ее здесь поймаешь, что через три месяца или даже полгода, ты уже не будешь играть в «Спартаке». А вот на количество подписчиков в Instagram я даже как-то не обращаю внимания, - говорит Соболев.

На вопрос комментаторов: «Какие сильные черты нападающих «Спартака» форвард мог бы выделить, Александр ответил обо всех, кроме себя.

- Просто скромный, - отшутились ведущие.

Александр Соболев побывал в гостях "Коммент. Шоу" (фото: скриншот видео)

Конфликт с Дзюбой

Это тот момент, который не обсуждал только ленивый. Александра Соболева не брали в сборную России из-за его ссоры с капитаном команды Артемом Дзюбой. Тренер Станислав Черчесов заявил, что игроки, как взрослые мужчины должны сами решить свои проблемы.

- Мы как-то сами все решили: созвонились, обговорили. Все началось с матча «Спартака» с «Зенитом», полуфинал Кубка России. Конечно, эмоции «горячие» были. Уже после игры все забыл, - говорит нападающий.

Но тренер сборной, по всей видимости, заметил «терки» между игроками и отказался брать их в состав.

Экстремальный футбол

Наверное, еще одна причина, по которой Александр Соболев не очень любит Барнаул – это суровый климат.

- Самая низкая температура, при которой мне приходилось играть – минус 30 градусов. Вообще, когда минус 20, то это еще нормальная погода. Мы играли два тайма по 35 минут. А когда уже минус 30-35, то это очень холодно и мы по 20 минут играли, - рассказывает спортсмен. – Это же не премьер-лига. Там мы надевали двое штанов, болоньевую куртку, а футболку сверху и нормально.

По всей видимости именно в таких суровых условиях зарождаются настоящие звезды. К примеру, в наши дни, в российской премьер-лиге выступает, по меньшей мере, пять барнаульцев.

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