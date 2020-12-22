Дистант или школьные парты: как алтайские школьники будут учиться после зимних каникул

На учебу школьники выйдут 11 января Фото: Олег УКЛАДОВ

Каникулы продлятся они по 10 января включительно. Планируется, что учеба после каникул продолжится в обычном формате – за школьными партами.

- На сегодняшний день законодательство таково, что школа сама может установить те каникулярные сроки, которые посчитает нужным. Есть одно условие – летние каникулы должны быть не дольше трех месяцев, все остальные каникулы в течение учебного года не должны превышать одного месяца, - поясняет Наталья Полосина, начальник отдела общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края. - Конечно, могут быть исключения – вынужденные каникулы, связанные с пандемией, различными чрезвычайными ситуациями и т.д.

В штатном режиме

Продлят ли зимние каникулы в Алтайском крае пока что не известно. Все будет зависеть от эпидобстановки в регионе. На сегодняшней день для этого нет оснований - статистика по заболеваемости коронавирусом стабильная.

- На последнем селектроном совещании с руководителями образовательных учреждений мы пришли к решению, что 11 января школы начнут работать в штатном режиме. А дальше будем смотреть по ситуации, - говорит Наталья Полосина.

Традиционно, в конце января – начале февраля происходит вспышка ОРВИ. В данной ситуации в школах будет четко отслеживаться уровень заболеваемости – если он превысит 20% от числа учащихся в классе или школе, тогда речь может о необходимости введения карантина.

- Однако сегодня мы говорим уже не столько о карантине, сколько о дистанционной форме обучения в такие периоды, чтобы здоровые дети не страдали и имели возможность в полной мере усваивать всю программу, - говорит Наталья Владиславовна. – Но, думаю, что это будут единичные случаи, которые вызваны реальной необходимостью.

Елки он-лайн

Как известно, массовые новогодние мероприятия в Алтайском крае под запретом. Это касается и общешкольных елок. Отмечать праздник можно лишь в рамках одного класса. И, естественно, без участия родителей.

Чтобы как-то компенсировать детям праздник, Министерство образования и науки решило провести онлайн елку для всех школьников региона.

- Разработан уникальный сценарий. Это будет интересный новый формат. Для этого создан ресурс yolka.22edu.ru. На этом сайте каждый день в новогодние дни будет проходить праздничное представление, конкурсы, квесты, викторины в онлайн режиме. Так что приглашаем и детей, и родителей на онлайн елку! – рассказал Михаил Рязанов, директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования.

Готовы ли школы к дистанту?

А если вдруг все пойдет не по запланированному сценарию - готовы ли школы к дистанту? Весной, когда пандемия застала всех врасплох, оказалось, что информационные платформы системы образования не смогли справиться с резко возросшей нагрузкой. Хотя стоит отдать должное, что меры были предприняты довольно оперативно.

- Мы учли все ошибки и за летний период, пока школьники были на каникулах, полностью переформатировали всю информационную систему. Было закуплено современное оборудование и создано специальное информационное хранилище, которое позволило существенно расширить возможности региональной системы образования. Это стало возможным благодаря средствам, выделенным из краевого бюджета, - рассказывает Михаил Рязанов. - В итоге мы подготовили к высокой нагрузке все информационные системы, в том числе «Сетевой регион. Образование» и платформу для дистанционного образования. Многие школы пересмотрели свои возможности, подготовили контент для работы в удаленном формате. На сегодняшний день у нас есть как федеральные ресурсы, которые можно использовать в системе образования, так и региональные

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