Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 22 декабря 2020: почти 1,4 тысячи человек умерли за время пандемии

Коронавирус в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Общее число умерших пациентов с коронавирусом, по состоянию на 22 декабря 2020 года, в Алтайском крае составило почти 1,4 тысячи человек. Среднесуточная смертность по-прежнему на высоком уровне и составляет более 10 человек. Только за минувшие сутки скончались 12 пациентов.

При этом за сутки зарегистрировано 217 новых случаев заболевания, выздоровело 147 пациентов.

- На лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным коронавирусом находятся 2 262 человека. Кроме этого, 1 162 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. 1 человек находятся там по другим обстоятельствам. Количество тяжелобольных – 467, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 141. Минздравом края развернуто 4 523 койки, к кислороду имеют подключение 2557, с ИВЛ – 456, - сообщает оперативный штаб.

В настоящее время в крае насчитывается больше тысячи резервных коек. Между тем, региональный власти объяснили отказ от строительства ковидного госпиталя в «ПосудаЦентре». Это связано с серьезным удорожанием стоимость переоборудования.

По словам зампреда правительства региона Игоря Степаненко, для решения ряда проблем потребовалось бы порядка 400 млн. рублей вместо планируемых 100 млн рублей.

Сейчас, общее число заболевших ковидом в Алтайском края за все время пандемии приблизилось к 31 тысячи человек. На новую инфекцию обследовано более 919 тысяч человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 177,11 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 1743 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1811 за минувшие сутки.