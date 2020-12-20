Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 21 декабря 2020: более 30,5 тысяч заболевших

Выздоровевших также становится больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае растет с каждым днем. С начала пандемии число инфицированных превысило 30,5 тыс. человек. При этом выздоровевших – свыше 26,8 тыс., а количество умерших с COVID-19 приближается к 1400.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 2 тыс. человек. Кроме того, свыше 1 тыс. пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– 135 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 653 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – отметили в оперштабе в воскресенье.

Из общего числа заболевших 376 случаев – завозные, в том числе, 159 – из-за рубежа; 17553 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 30548 заболевших: 8720– у больных внебольничной пневмонией, 14996 – у заболевших ОРВИ, в 6830 случаях – бессимптомное течение, по данным на 20 декабря.

Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 917 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 декабря 2020 года составило 30548

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 декабря 2020 года (подробнее)