Новогоднее чудо: популярный фитнес-блогер собрал подарки для девушки из Барнаула

Фитнес-тренер сказал, что девушка – добрый ангел. Фото: скриншот со страницы vasiliysmolniy в Instagram.

Известный фитнес-тренер и блогер Василий Смольный увидел в соцсетях трогательные ролики жительницы Барнаула, в которых она рассказывает о своей жизни, и решил помочь девушке. За короткое время удалось собрать много подарков. Об этом мужчина написал на своей странице в Instagram.

Фитнес-инструктор рассказал, что случайно увидел ролики девушки в TikTok и «залип на целыи вечер в ее милых и очень непосредственных видосах». Девушку зовут Александра, она из барнаульского поселка Борзовая Заимка. В своих видео рассказывает о себе и признается, что с ней никто не хочет дружить, потому что она бедная. По словам Александры, она живет с сестрой, бабушкой и отцом, который пьет.

История девушки тронула Василия Смольного и он решил сделать для нее маленькое новогоднее чудо.

– Разместил видео у себя в сториз с призывом поучаствовать в сборе подарков и денег для их семьи. Буквально мгновенно откликнулись люди, решившие подарить что-то от себя. Так в первые несколько минут у нас уже был новенькии ноутбук и классные шмотки, курсы англии ского и небольшая сумма денег. Даже крутои смартфон уже есть. Он приедет от одного добряка из Германии, – написал Василий в Instagram.

Вскоре его помощница встретилась с Александрой и помогла настроить Instagram, чтобы провести прямой эфир. Василий связался с девушкой и душевно поговорил.

– Я не ожидала, что на меня кто-то посмотрит и отреагирует, потому что люди, с которыми я дружила, отворачивались от меня, потому что у меня папа пьет или из-за того, что я живу не так, как они. Мои друзья - собаки и кошки, я их подбираю, лечу, – призналась девушка в беседе с фитнес-тренером.

В ответ он отметил, что Саша – добрый ангел, к которому тянутся животные. Блогер назвал девушку большой умницей и сказал, что после первой публикации в Instagram пользователи успели полюбить ее и оставили много положительных комментариев.

Девушка подробно рассказала про свою жизнь и сложности, с которыми сталкивается каждый день. У нее эпилепсия и из-за диагноза сложно найти работу. При этом Александра отметила, что и так довольна жизнью.

– Мы живем, как можем, я счастлива и так, мне ничего не нужно, никаких богатств, ничего. Я была бы рада, если бы папа не пил, бабушка не болела, а дома было тепло, – сказала девушка.

Фитнес-тренер сообщил, что вместе с другими пользователями собрал подарки для девушки в Москве и Санкт-Петербурге. В будущем Василий хочет приехать в Барнаул, чтобы лично вручить их девушке.

– Надеюсь этому ничего не помешает, – отметил Смольный.

Он добавил, что девушка запала в душу своеи непосредственностью и добротои и подчеркнул, что "никто ничего ни у кого не просил" и сам решил помочь Саше и ее семье, увидев условия их жизни. Василий призвал откликнуться и других людей:

– Нужна разная помощь, в том числе медицинская. У Саши эпилепсия и частые приступы. Есть проблемы с гигиенои, потому что нет воды в доме и очень холодно. Если есть кто-то, кто может оказать помощь с улучшением жилищных условии - пишите. У них на участке можно спокойно уместить небольшой сборный домик, а нынешниий разобрать и вывезти… Короче говоря, подключаитесь.

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