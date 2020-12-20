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Общество

На адреналине и интуиции: силовик ФСБ рассказал о захвате наркоторговцев и инцидентах на Кавказе

До работы в органах мужчина был учителем физкультуры в школе
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Провести в засаде несколько дней под ледяным дождем? Легко! Марш-бросок в полном обмундировании весом 30 килограмм? Тоже не проблема. Алтайские сотрудники ФСБ как русские джеймсы бонды участвуют в сложнейших операциях по захвату наркоторговцев, внедряясь в их ряды, могут сутками не есть, благодаря разработкам ученых и преодолевать сложнейшие преграды на адреналине. 20 декабря они отмечают профессиональный праздник – день работника органов безопасности Российской Федерации.

Вежливые люди

Евгению 34 года, среднего роста, коренастый с открытым лицом, встретишь его на улице, ни за что не догадаешься, что он бывалый офицер спецподразделения ФСБ. Кстати, по образованию он учитель физкультуры – окончил алтайский педуниверситет, а в органы пошел 13 лет назад после ВДВ.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Его работа заключается в силовой поддержке спецопераций – то самое «лицом в пол». Хотя говорят, что фсбшники исключительно вежливые люди и без необходимости силу не применяют, разве что в особых случаях.

- При задержании главный принцип – это внезапность. Работать приходится с разными людьми, в том числе и теми, кто может оказать сопротивление. Но до этого обычно не доходит. Считается, если человек смог оказать сопротивление и дошло до рукопашной схватки – это уже наша недоработка, - говорит Евгений.

Одно из громких задержаний произошло в 2018 году – в Залесово брали наркоторговцев. Двое мужчин пытались обменять пять килограммов героина на два люксовых автомобиля, стоимостью около 10 млн рублей.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

- В первый раз сделка не прошла, поставщики проверяли, нет ли слежки, переназначали место встречи, приходилось несколько раз перегонять машины с одного места на другое. Через неделю сделка все же состоялась, - рассказывает сотрудник.

У наркоторговцев было при себе оружие, но применить его они не успели или побоялись после предупреждающих выстрелов сотрудников в воздух.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Тревожный чемоданчик

Когда нет выездов, работа спецподразделения проходит в обычном режиме – тренировки, работа с документами.

- Тренировки начинаются в 8.30, у каждого своя специализация. У меня троеборье: лыжи подтягивание, стрельба. Ходим в зал, на стадион, лыжную базу. Бывает, пришел на работу и сразу в незапланированную командировку, которая может длиться и день, и два, и неделю, - рассказывает силовик.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

На этот случай под рукой всегда «тревожный чемоданчик» - с вещами первой необходимости и деньгами. Обычно все можно докупить в дороге – но такое случается не всегда.

- Как-то работали в одном из районов края, собирались быстро, взяли, что было под рукой, а там такая глушь, что даже магазинов нет. Просидели там две недели. В другой раз была засада осенью в районе завода. Знали, что придется ждать под открытым небом, взяли карематы. Но ожидание затянулось на сутки, и все время шел дождь. Непромокаемые вещи были, но все они держат не больше часа. Дождь перестанет – расстегнёшься, просушишь термобелье и дальше лежишь. Самое интересное, что не заболеваешь после такого – наверное, из-за того, что организм работает на пределе. А в городе, бывает, простываешь из-за легкого сквозняка, - рассказывает мужчина.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Нередко приходится сидеть, окопавшись в каких-нибудь гаражах по 12 часов в ожидании закладчиков. Как же быть с голодом, с физиологией в такие моменты?

- Вспоминаю армию, тогда тяжелее было. У нас был полигон, до которого мы добирались пешком. Пока бежишь, потеешь, а потом ждешь приезда начальников на стрельбище – жутко продувало, вот это было тяжело. А сейчас можно взять с собой грелки, а если не поел, то и ничего страшного – просто об этом не думаешь, - рассказывает Евгений.

Кстати, силовики пользуются разработками ученых. Например, в их тревожном чемоданчике есть специальные батончики, на 150 граммах можно легко продержаться сутки, главное, чтобы была вода.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Адреналиновый допинг

Работать в спецподразделении могут люди только с сильной нервной системы – это когда у обычного человека в голове все кувырком от бушующего адреналина, а сотрудники могут нормально при этом думать и действовать.

По словам офицера, у каждого есть страхи, если кто-то говорит, что их нет – лукавит. Это также, как прыгнуть с парашютом – сердце колотится, адреналин идет, но голова при этом должна быть ясной. Если ничего не бояться, будет хуже – можно оказаться слишком расслабленным и заторможенным. Разницу между адреналином и страхом бывает сложно различить. Страх сковывает, а на адреналине можно двухметровый забор перепрыгнуть и забыть про вес тяжелой брони.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

- У этого кратковременный эффект, быстро отпускает. Мы как-то работали на Кавказе. Преследовали объектов на территории частного сектора, пришлось перепрыгивать через забор. А потом смотрим: там такая высота, что на тренировке преодолеть ее было бы очень тяжело, а в тот момент показалось ерундой, - вспоминает Евгений.

Во время операций чувства обострены до предела, поэтому к интуиции стараются прислушиваться.

- Бывает, стоишь, чувствуешь, что надо поменять позицию – делаешь это, и потом именно туда приходит жулик. В горячих точках немного по-другому. Там интуиция может и подсказывать, но непредсказуемый Кавказ диктует свои условия, - рассказывает сотрудник.

Вне рабочего времени бойцы спецподразделения ведут и чувствуют себя, как обычные люди – если постоянно думать о возможной опасности или считывать окружающих на потенциальную угрозу, можно сойти с ума.или считывать окружающих на потенциальную угрозу, можно свихнуться.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации.

Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Командировки на Кавказ

Командировки спецподразделения ФСБ в так называемые горячие точки происходят раз в 1-2 года.

- Нередко в период нашего пребывания там вводили режим контртеррористической операции, когда идет "облава" на террористов. Крайняя командировка была в 2019-м, готовились к встрече Нового года. Было все спокойно, мы даже позволили себе отметить праздник – накрыли стол. И тут происходит нападение на пост ДПС. Через минуту мы уже ехали на место, - вспоминает Евгений.

Этот случай произошел в городе Магас. Двое фанатиков на «Ладе Гранте» разогнались, выехали на встречную полосу и врезались прямо в пост, пытаясь сбить полицейских. После этого они выскочили из машины и попытались добить инспекторов. Бандитов удалось нейтрализовать - одного уничтожили ответным огнем, второй получил тяжелые ранения.

После командировок или заданий обычно дается время на восстановление, если конечно родина не зовет снова в бой.

- У нас не принято изливать душу психологу, - смеется Евгений. - А лучший отдых – это сон и время с близкими, спорт или увлечения. Конечно, у всех они разные – кто-то играет в теннис, а кто-то в предрассветный час выжимает на безлюдной трассе "лошадей" своего мотоцикла.

Неписаные правила ФСБ

В командировке расплачиваться наличными, чтобы не оставлять цифрового следа

Не надевать яркую одежду – не стоит недооценивать предполагаемых преступников, а яркая одежда привлекает внимание

Не создавать аккаунтов в соцсетях – сотрудникам запрещается раскрытие ведомственной принадлежности.

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