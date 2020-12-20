На адреналине и интуиции: силовик ФСБ рассказал о захвате наркоторговцев и инцидентах на Кавказе

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации. Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Провести в засаде несколько дней под ледяным дождем? Легко! Марш-бросок в полном обмундировании весом 30 килограмм? Тоже не проблема. Алтайские сотрудники ФСБ как русские джеймсы бонды участвуют в сложнейших операциях по захвату наркоторговцев, внедряясь в их ряды, могут сутками не есть, благодаря разработкам ученых и преодолевать сложнейшие преграды на адреналине. 20 декабря они отмечают профессиональный праздник – день работника органов безопасности Российской Федерации.

Вежливые люди

Евгению 34 года, среднего роста, коренастый с открытым лицом, встретишь его на улице, ни за что не догадаешься, что он бывалый офицер спецподразделения ФСБ. Кстати, по образованию он учитель физкультуры – окончил алтайский педуниверситет, а в органы пошел 13 лет назад после ВДВ.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации. Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Его работа заключается в силовой поддержке спецопераций – то самое «лицом в пол». Хотя говорят, что фсбшники исключительно вежливые люди и без необходимости силу не применяют, разве что в особых случаях.

- При задержании главный принцип – это внезапность. Работать приходится с разными людьми, в том числе и теми, кто может оказать сопротивление. Но до этого обычно не доходит. Считается, если человек смог оказать сопротивление и дошло до рукопашной схватки – это уже наша недоработка, - говорит Евгений.

Одно из громких задержаний произошло в 2018 году – в Залесово брали наркоторговцев. Двое мужчин пытались обменять пять килограммов героина на два люксовых автомобиля, стоимостью около 10 млн рублей.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации. Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

- В первый раз сделка не прошла, поставщики проверяли, нет ли слежки, переназначали место встречи, приходилось несколько раз перегонять машины с одного места на другое. Через неделю сделка все же состоялась, - рассказывает сотрудник.

У наркоторговцев было при себе оружие, но применить его они не успели или побоялись после предупреждающих выстрелов сотрудников в воздух.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации. Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Тревожный чемоданчик

Когда нет выездов, работа спецподразделения проходит в обычном режиме – тренировки, работа с документами.

- Тренировки начинаются в 8.30, у каждого своя специализация. У меня троеборье: лыжи подтягивание, стрельба. Ходим в зал, на стадион, лыжную базу. Бывает, пришел на работу и сразу в незапланированную командировку, которая может длиться и день, и два, и неделю, - рассказывает силовик.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации. Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

На этот случай под рукой всегда «тревожный чемоданчик» - с вещами первой необходимости и деньгами. Обычно все можно докупить в дороге – но такое случается не всегда.

- Как-то работали в одном из районов края, собирались быстро, взяли, что было под рукой, а там такая глушь, что даже магазинов нет. Просидели там две недели. В другой раз была засада осенью в районе завода. Знали, что придется ждать под открытым небом, взяли карематы. Но ожидание затянулось на сутки, и все время шел дождь. Непромокаемые вещи были, но все они держат не больше часа. Дождь перестанет – расстегнёшься, просушишь термобелье и дальше лежишь. Самое интересное, что не заболеваешь после такого – наверное, из-за того, что организм работает на пределе. А в городе, бывает, простываешь из-за легкого сквозняка, - рассказывает мужчина.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации. Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Нередко приходится сидеть, окопавшись в каких-нибудь гаражах по 12 часов в ожидании закладчиков. Как же быть с голодом, с физиологией в такие моменты?

- Вспоминаю армию, тогда тяжелее было. У нас был полигон, до которого мы добирались пешком. Пока бежишь, потеешь, а потом ждешь приезда начальников на стрельбище – жутко продувало, вот это было тяжело. А сейчас можно взять с собой грелки, а если не поел, то и ничего страшного – просто об этом не думаешь, - рассказывает Евгений.

Кстати, силовики пользуются разработками ученых. Например, в их тревожном чемоданчике есть специальные батончики, на 150 граммах можно легко продержаться сутки, главное, чтобы была вода.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации. Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Адреналиновый допинг

Работать в спецподразделении могут люди только с сильной нервной системы – это когда у обычного человека в голове все кувырком от бушующего адреналина, а сотрудники могут нормально при этом думать и действовать.

По словам офицера, у каждого есть страхи, если кто-то говорит, что их нет – лукавит. Это также, как прыгнуть с парашютом – сердце колотится, адреналин идет, но голова при этом должна быть ясной. Если ничего не бояться, будет хуже – можно оказаться слишком расслабленным и заторможенным. Разницу между адреналином и страхом бывает сложно различить. Страх сковывает, а на адреналине можно двухметровый забор перепрыгнуть и забыть про вес тяжелой брони.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации. Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

- У этого кратковременный эффект, быстро отпускает. Мы как-то работали на Кавказе. Преследовали объектов на территории частного сектора, пришлось перепрыгивать через забор. А потом смотрим: там такая высота, что на тренировке преодолеть ее было бы очень тяжело, а в тот момент показалось ерундой, - вспоминает Евгений.

Во время операций чувства обострены до предела, поэтому к интуиции стараются прислушиваться.

- Бывает, стоишь, чувствуешь, что надо поменять позицию – делаешь это, и потом именно туда приходит жулик. В горячих точках немного по-другому. Там интуиция может и подсказывать, но непредсказуемый Кавказ диктует свои условия, - рассказывает сотрудник.

Вне рабочего времени бойцы спецподразделения ведут и чувствуют себя, как обычные люди – если постоянно думать о возможной опасности или считывать окружающих на потенциальную угрозу, можно сойти с ума.или считывать окружающих на потенциальную угрозу, можно свихнуться.

20 декабря отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации. Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Командировки на Кавказ

Командировки спецподразделения ФСБ в так называемые горячие точки происходят раз в 1-2 года.

- Нередко в период нашего пребывания там вводили режим контртеррористической операции, когда идет "облава" на террористов. Крайняя командировка была в 2019-м, готовились к встрече Нового года. Было все спокойно, мы даже позволили себе отметить праздник – накрыли стол. И тут происходит нападение на пост ДПС. Через минуту мы уже ехали на место, - вспоминает Евгений.

Этот случай произошел в городе Магас. Двое фанатиков на «Ладе Гранте» разогнались, выехали на встречную полосу и врезались прямо в пост, пытаясь сбить полицейских. После этого они выскочили из машины и попытались добить инспекторов. Бандитов удалось нейтрализовать - одного уничтожили ответным огнем, второй получил тяжелые ранения.

После командировок или заданий обычно дается время на восстановление, если конечно родина не зовет снова в бой.

- У нас не принято изливать душу психологу, - смеется Евгений. - А лучший отдых – это сон и время с близкими, спорт или увлечения. Конечно, у всех они разные – кто-то играет в теннис, а кто-то в предрассветный час выжимает на безлюдной трассе "лошадей" своего мотоцикла.

Неписаные правила ФСБ

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Не создавать аккаунтов в соцсетях – сотрудникам запрещается раскрытие ведомственной принадлежности.