Медики обследуют алтайскую школьницу, у которой подтвердилось бешенство

Врачи собрали консилиум. Фото: Олег УКЛАДОВ

Медики Алтайского края начали обследовать пациентку из Первомайского района, у которой в новосибирской лаборатории подтвердили бешенство. Сегодня, 18 декабря, они собрали консилиум, на который пригласили девушку и ее законного представителя.

Напомним, ранее жительница села Баюновские Ключи сообщила «Комсомольской правде» о том, что ее дочь 14 декабря получила положительный тест на бешенство.

– Со слов законного представителя пациентки, тест был сделан в коммерческой лаборатории Новосибирска на основе анализа венозной крови, но по патогенезу этой инфекции вирус не попадает в кровь и передвигается только по нервным окончаниям. Для диагностики бешенства используется отпечатки роговицы – исследуется слезная жидкость, берется проба с волосяной кожи затылка, на ранних стадиях – слюна, также, определение ПЦР РНК вируса проводится из спинномозговой жидкости, – сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По законодательству результат теста должны были предоставить в поликлинику, к которой прикреплена пациентка, однако, как сообщают в Минздраве, этого не сделали. Также не поступало и экстренного извещения о выявлении бешенства в региональный Роспотребнадзор.

В лаборатории Минздрав запросил дубликат результата теста и подтверждение о направления экстренного извещения о заболевании в Роспотребнадзор.

– Также, в управление Роспотребнадзора по региону направлено письмо для рассмотрения правомерности и законности выполнения исследования и подлинности его результатов, – добавили в Минобре.

Девушке проведут повторное обследование в лаборатории Референс-центра по бешенству «Омского научно-исследовательского института природно-очаговых инфекций» для подтверждения результата.

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