Самый короткий день ожидает жителей Алтайского края 21 декабря

Восход Солнца ожидается в 9.38, закат – в 17.08 Фото: Олег УКЛАДОВ

Астрономы высчитали наступление Дня зимнего солнцестояния в этом году. Он выпал на 21 декабря.

В отличие, к примеру, от Дня весеннего равноденствия, который выпадает исключительно на 20 марта, День зимнего солнцестояния может быть в разное время. В этом году так сложилось, что самой длинной будет ночь на 21 декабря. Соответственно, этот же день будет самым коротким. Восход Солнца в 9.38, закат – в 17.08. Долгота дня составит всего 7,5 часов.

- Зимнее солнцестояние характеризует, что полуденная высота Солнца на 2-3 дня остается почти неизменной, а затем, постепенно, увеличивается. Соответственно, и продолжительность светового дня начнёт прибавляться. В северном полушарии Земли ознаменуется начало астрономической зимы, причем издревле население многих территорий широко отмечали языческие праздники, посвященные Солнцу, - рассказывают в барнаульском планетарии.

К примеру, у славян в этот день отмечали Коляду (рождественский Сочельник). Праздник сопровождался обязательным ряженьем. Люди использовали рога, шкуры, всевозможные маски. Также в эти дни было принято гадать, проводились молодежные игры.

После заката на главной площади поселения было принято разводить большой костер. Считалось, что это поможет родиться новому солнцу. Дома же старались украшать еловыми ветками. Славяне считали, что в День солнцестояния появляются злые духи. Они приходят, чтобы напитаться живой энергией, а запах хвои их отпугивает.

Астрономическая зима наступит в 13.02 по московскому времени. После этого световой день постепенно начнет прибавляться. К 1 января 2021 года он увеличится на семь минут.

Помимо этого в ночь на 22 декабря ожидается звездопад из созвездия Малая Медведица – пик метеорного потока Урсиды. Если небо будет чистое, то его легко можно будет увидеть. Астрономы заверяют, что даже Луна не помешает.

И, пожалуй, заключительное астрономическое событие 21 декабря и всего года в целом – это соединение на небосводе Юпитера и Сатурна. Редчайший случай! Происходит примерно раз в столетие. В последний раз такое слияние наблюдалось 4 марта 1226 года.