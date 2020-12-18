На меры поддержки жителей Алтайского края потратили 27 млрд рублей

Обязательства перед жителями были выполнены в полном объеме Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на меры поддержки населения по линии Минсоцзащиты направили более 27 млрд рублей. По словам министра Натальи Оськиной, сумма – беспрецедентная. По сравнению с прошлым годом, финансирование было увеличено на 50%. Несмотря на все сложности этого года, обязательства перед жителями были выполнены в полном объеме.

- Год напряженный, но министерство отработало его в почти штатном режиме. Нам пришлось перестраивать свою работу, многое было впервые: организация дистанта, назначение выплат в беззаявительном порядке, новые пилотные проекты, - рассказала Наталья Оськина.

Соцконтракты

В этом году Алтайский край и еще 20 пилотных регионов получили федеральные средства на реализацию программы социальных контрактов. Проект помогает людям увеличить свои доходы: кто-то находит работу, кто-то открывает свое дело, а кто-то повышает квалификацию. Наш регион получил 243 млн рублей, и на эти средства было заключено:

- 3 тысячи социальных контрактов с жителями сельских территорий;

- 980 контрактов по трудоустройству;

- 228 контрактов с малоимущими, которые перешли в статус индивидуальных предпринимателей.

Всего на реализацию проекта в следующем году регион получит 246 млн рублей. Уже сейчас министерство формирует реестр людей, которые хотят принять участие в программе. Кстати, с 2021 года введут новое направление – развитие личного подсобного хозяйства.

Выплаты для семей с детьми

Всего для семей с детьми в регионе предназначено 28 видов пособий. К примеру, выплаты на первого и третьего ребенка, многодетным, адресная помощь семьям, попавшим в трудную ситуацию. Последнее стало особенно актуальным во время пандемии.

- Люди обращались за помощью в приобретении лекарств, продуктов питания, предметами первой необходимости. Помощь была оказана 15 тысячам человек, - добавила Оськина.

По поручению президента в этом году с мая начали оформлять ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет. В Алтайском крае было принято больше 170 тысяч заявлений, но в итоге деньги получают лишь 80 тысяч семей, в которых воспитывается 100 тысяч детей. Разница в цифрах объяснима: некоторые семьи неправильно заполнили заявление, а другие занизили свои доходы.

- Кстати, многие уже сейчас спрашивают, а надо ли приходить в декабре, чтобы оформить выплату на 2021 год. Отвечаем: нет, в декабре приходить не нужно, так как заявление оформляется на год. Мы начали назначать выплаты с мая, значит, ни у кого еще не истекли 12 месяцев, - объяснил министр.

Еще одно направление – помощь пострадавшим от пожара. В этом году 600 семей оказались заложниками патовых ситуаций, им были назначены выплаты от 10 до 40 тысяч рублей.

В целом, за год специалисты представили социальные услуги 270 тысяч граждан.

Субсидии на оплату услуг ЖКХ

Одну из самых популярных субсидий в крае получают больше 80 тысяч семей. В эпоху коронавируса её продляют в беззаявительном порядке. То есть, всем, у кого заканчивается годовой срок действия в период с 1 октября по 31 декабря, не придется вновь оформлять заявление – субсидия автоматически оформится еще на полгода. Обращаться никуда не нужно.

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