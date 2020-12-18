Детская лига дзюдо «Триумф Energy» подвела итоги года

Впереди много планов. Фото: Константин Санталов

17 декабря в Барнауле подвели итоги работы Детской лиги дзюдо «Триумф Energy». О том, каких результатов удалось добиться в этом году, а также о планах на будущее журналистам рассказали известный спортсмен, директор «Лиги Дзюдо» Иван Нифонтов и тренер краевой спортивной команды Артем Павлов.

Праздник спорта

Идея создать лигу по дзюдо появилась у Иван Нифонтова недавно, проект удалось реализовать в 2020 году в Сибирском и Уральском федеральных округах. Это новый формат клубного дзюдо, в соревнованиях участвуют несколько сотен человек – юные спортсмены возрастом до 15 лет.

По словам Ивана Нифонтова, сначала многие скептически отнеслись к его проекту, однако в итоге все получилось. Со временем интерес к новым соревнованиям возрос, появилось еще больше желающих принять участие.

–У нас много детей занимаются спортом, но не каждый станет олимпийский чемпионом или чемпионом мира. Данный проект позволяет повысить уровень проведения соревнований. Дети чувствуют повышенное вниманиее, у них остаются положительные эмоции, которые, надеюсь, они пронесут через всю свою жизнь, – сказал Иван Нифонтов.

Тренер Артем Павлов добавил, что в этом году соревнования проходили на высоком уровне и все участники остались довольны, получился настоящий праздник дзюдо. Суперфинал прошел в Сочи, алтайские дзюдоисты заняли второе место. Наставник команды считает это достойным результатом.

Перспективы

Говоря о планах на будущее, гости встречи рассказали, что в следующем году в соревнованиях «Лиги дзюдо» примут участие еще больше юных спортсменов. Проект реализуют в пяти федеральных округах. Конечно, многое будет зависеть от эпидобстановки. Суперфинал в 2021 году пройдет в Крыму, а в Барнауле состоится один из этапов соревнований по Сибирскому федеральному округу.

Иван Нифотнов добавил, что развитие «Лиги дзюдо» продолжается. В частности, в будущем в соревнованиях могут начать участвовать девочки и взрослые дзюдоисты. Главная цель – привлечь в спорт как можно больше людей.

– Мыслей и планов очень много, осталось найти на все это финансирование, но дорогу осиливает идущий, – резюмировал директор «Лиги Дзюдо».

Справка

«Триумф Energy» - первая детская лига дзюдо, которая объединяет спортсменов из России, Азии и Европы. Это новый формат клубного дзюдо для детей до 15 лет, который начинается с регионального этапа в субъектах РФ и позволяет молодым спортсменам дойти до финала международной лиги. За это время они успевают побороться со многими спортсменами из России и других стран и получить ценный соревновательный опыт. Уникальный формат соревнований позволяет участникам бороться на протяжении всего сезона.

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