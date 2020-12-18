Очередной «антиковидный» фейк: алтайские власти опровергли информацию о закрытии школ, магазинов и офисов

Регион уже сталкивался с несколькими фейками относительно коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о якобы новых «антиковидных» ограничениях в Алтайском крае. Так, по словам неизвестных, оперштаб принял решение о закрытии школ, магазинов, офисов, театров и так далее. Однако в самом штабе таких распоряжений никто не давал.

- Оперативный штаб Алтайского края по коронавирусу не вводил дополнительных ограничений. Информация, распространенная в соцсетях и мессенджерах, об итогах заседания оперштаба Алтайского края, где якобы было принято решение о закрытии ряда учреждений в регионе с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года, является фейком, - отметили в штабе.

При этом специалисты пишут, что такого документа не было даже в планах. По всей видимости, кто-то неудачно пошутил или захотел поднять панику в обществе, но забыл, что публичное распространение заведомо ложной информации может обернуться немалым штрафом, обязательными работами или даже ограничением свободы.

Регион уже сталкивался с несколькими фейками относительно коронавируса. Так, жителей пугали грабителями, которые ходят по квартирам и предлагают отравленные маски. Или, например, в соцсетях сообщали о первых заболевших, когда вирус еще не зашел на территорию края. В Республике Алтай за такую байку даже осудили депутата – ему пришлось заплатить 60 тысяч рублей за недостоверную информацию.

Напомним, в новогодний период в Алтайском крае, действительно, будут действовать ограничения, но гораздо мягче, чем придумали распространители фейка. Так, с 15 декабря по 15 января запрещены массовые зрелищные и развлекательные мероприятия в общественных местах. Работа кинотеатров, театров, концертных залов и общепита будет продолжена, но с соблюдением всех противоэпидемических мер. Что касается детских утренников, то общешкольных елок в этом году не будет по распоряжению Роспотребнадзора, однако школа может разрешить провести утренник в рамках одного класса. Такие же правила действуют и для детских садов.

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