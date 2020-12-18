Екатерина Снежко: о новых решениях в сфере барнаульского фитнеса

Скриншот видео телеканала "Толк"

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей.

"В Барнауле я знаю практически всю фитнес-индустрию. Лет 12 назад индустрия поднималась с маленьких "подвальных" фитнес-клубов, и я тоже в том числе работала там", – рассказывает владелица клуба иммерсивного фитнеса SWAN Екатерина Снежко.

Мы пообщались и выяснили, чем живет принципиально новый для Барнаула вид фитнеса, как находить индивидуальный подход и поддерживать уникальность даже в период пандемии.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

#малыйбизнесвлицах

мойбизнес22.рф