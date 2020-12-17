Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 18 декабря 2020 года: несколько сотен человек уже привились от ковида

В крае прививают медиков скорой помощи, врачей поликлиник и больниц. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае получили положительный тест на коронавирус еще 217 человек. Как сообщили в краевом оперштабе, общее число инфицированных достигло почти 30 тысяч.

В ковидных госпиталях сейчас лежат 2258 человек с подтвержденным коронавирусом и 1167 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Один человек находится там по другим обстоятельствам. На сегодняшний день в крае 478 «тяжелых» пациентов. К аппаратам ИВЛ подключен 131 человек.

Тем временем в Алтайском крае продолжается вакцинация от коронавируса. Сейчас прививки делают медикам. Первую дозу вакцины "Спутник V" получили 320 медработников. Два компонента препарата получили 37 человек.

При этом вакцину не ставят сотрудникам ковидных госпиталей, так как они постоянно контактируют с инфекцией. Прививают медиков скорой помощи, врачей поликлиник и больниц, которым еще не исполнилось 60 лет и не болевших ковидом.

В первом квартале 2021 года в регион должна поступить вакцина не только для сотрудников здравоохранения. Прививать начнут работников транспорта, педагогов, ЖКХ, госорганов, соцобслуживания, волонтеров, работающих с пациентами, болеющими коронавирусом, и правоохранителей.

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