У нас получилось! Год под знаком пандемии и высокого спроса на стройматериалы

«Выпущено на «ЖБИ-100» автоматически гарантирует соответствие изделия СНИПам и ГОСТам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительная отрасль Алтайского края показала в 2020 году стойкий характер. С одной стороны, работу осложняли ограничения, связанные с пандемией коронавируса. С другой - кипела работа на стройках региона и за его пределами, а потому отгрузка готовой продукции шла постоянно и в большом объеме. Подводя предварительные итоги уходящего года, на заводе «ЖБИ-100» довольны своей славной работой.

Производи больше!

На заводе выпускают разнообразную продукцию. В основе - проверенная 97-я серия для строительства многоэтажных жилых домов. Это трехслойные панели с прослойкой утеплителя между железобетоном. Также здесь производят панели 330-й серии и 97-й сейсмостойкой. Первая отличается тем, что рассчитана на крепление утеплителя снаружи уже на строительной площадке.

Вторая серийная новинка - это железобетон, который благодаря большей металлоемкости и точности соединительных узлов способен выдерживать подземные толчки в 8 баллов. Такие требования сейчас актуальны для Кузбасса, куда и пошли первые поставки.

- Завод строился как предприятие, которое может самостоятельно выпускать разнообразную продукцию в срок и заданного качества, - продолжает главный инженер Сергей Ерохин. - Штамп «Выпущено на «ЖБИ-100» автоматически гарантирует соответствие изделия СНИПам и ГОСТам.

Кузница кадров

Мелочей на предприятии нет. Здесь к каждому делу относятся ответственно, по-хозяйски. Здесь стремятся создать прочный коллектив профессионалов, а это не так уж просто.

- Многие профессии на производстве требуют специального и высшего образования. Такие специалисты с опытом - его основа. Но ЖБИ растет - увеличивается количество заказов, расширяется номенклатура, на рынке появляется потребность в новых решениях, а значит, нужны новые проекты по производству. Поэтому мы всегда открыты новым сотрудникам, - рассказывает Светлана Пфаненштиль, начальник отдела управления персоналом.

Здесь создают для сотрудников хорошие условия: предлагают трудоустройство со всеми социальными гарантиями, на завод можно приезжать на служебном автобусе, здесь есть столовая и комнаты отдыха.

Поздравление

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Хочу отметить заслуги нашего коллектива. Коллеги, в 2020 году вы показали отличный результат - высокое качество, производительность и позитивный настрой. Мы принимали и учили новичков, которые сейчас уже прочно влились в коллектив. И все это благодаря вам.

В наступающем году для нас важно показать не менее достойный результат, и я уверен, что у нас получится.

Желаю вам и вашим семьям добра, улыбок, здоровья и финансового благополучия. Пусть хорошие идеи обязательно находят свое воплощение.

С уважением, директор завода «ЖБИ-100», Сергей Савченко.

Справка

На заводе «ЖБИ-100» заработная плата перечисляется два раза в месяц без задержек. Также здесь выплачиваются все пенсионные взносы и спецвыплаты людям «льготных» специальностей.

Юлия НОВОСЕЛЬЦЕВА.

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